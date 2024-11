Szoboszlai edzője a magyar klasszis riválisát dicséri, mégsem egyértelmű, melyikük kezd az Aston Villa ellen (VIDEÓ)

A Liverpool előnye 2 pont a nagy rivális, az elmúlt 5 évben 4 bajnokságot nyerő Man City-vel szemben, amelyet a múlt héten többek Kerkez Milos két gólpasszának köszönhetően 2-1-re vert a Bournemouth csapata. A másik nagy ellenfél Arsenal gyengébben muzsikál, 5 pont hátrányban vannak és az 5. helyre csúsztak vissza a meglepetésre kiváló teljesítő Nottingham Forest és a Chelsea mögött. Velük azonos pontszámmal, csak gyengébb gólkülönbsége miatt lemaradva az Aston Villa jelenleg a 6. a tabellán.

Közhely, hogy a Premier League azért (is) a világ legerősebb bajnoksága, mert – mint a City Bournemouth elleni botlása is bizonyítja – egyetlen csapat, még a sereghajtók ellen sem mehet biztosra még a legerősebb sem.

A Villa pedig még csak nem is középcsapat – olyan játékosaik vannak mint a világbajnok argentin labdarúgó-válogatott kapusa, az Aranylabda-gálán az év legjobb kapusteljesítményéért járó Jasin-díjat kiérdemlő Emiliano Martínez, a skót John McGinn, Youri Tielemans, Ollie Watkins, vagy épp Pau Torres. Rengeteget fejlődtek az elmúlt években – tavalyelőtt a 6., tavaly pedig a City-Arsenal-Liverpool triót mögött a 4. helyen végeztek a Premier League-ben. Egy győzelemmel pedig akár a 3. helyre is feljöhetnek – persze ehhez azért Szoboszlaiéknak is lesz egy-két szava.