Sorozatban ötödik győzelmét aratta a Vasas, de Pintér Attila még így is balhézott (VIDEÓ)

A meccs lefújásakor tömegjelenet alakult ki a pályán és a kispadoknál, Pintért is nyugtatni kellett.

Rúsz Márton játékvezető akkor fújta le a meccset a hosszabbításban, amikor a szegediek jöhettek volna szöglettel – adta hírül a csakfoci.hu. A bírónak több sárga lapot is ki kellett osztania a heves reklamációt követően, mivel nem csak a tizenhatoson belül, de a kispadoknál is kialakult némi tumultus és tömegjelenet, a két stáb és a játékosok is verbális csatát vívtak, amibe Pintér Attila is beszállt. A Vasas vezetőedzőjét játékosa, Urblík József igyekezett nyugtatni.

A lefújást követő pillanatokat itt megtekintheti: