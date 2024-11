Lelki terror: Pintér Attiláról vallott a válogatott focista

Mindenki a másik ellen dolgozott és az jelentette a számára az örömöt, ha a társa pórul jár. Igazi magyar mentalitás. Ezt érzem a hétköznapokban is. Számomra teljesen érthetetlen, hogy sokan most is a magyar válogatott és Szoboszlai Dominik liverpooli bukására vágynak, ahelyett, hogy örülnének a jelenlegi fantasztikus generációnak”.