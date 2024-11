Pascal Jansen a Fradi történelmi sikeréről: Megfuttattuk és elfárasztottuk őket!

„Nagyon jól hangzik, hogy négy meccs után már 6 pontunk van,

és nagyon bízom benne, hogy a két győzelem után ezen az úton megyünk tovább és így folytatjuk! Erős ellenfélre számítottunk, de a piros lap alaposan áthúzta a Dinamo számításait. Ezzel együtt az első félidőben a fiúk még keresték a formájukat, a támadásaink nem voltak elég gördülékenyek, és a védekezésben is akadtak gondjaink, utóbbit jelzi, hogy a piros lap után a Kijevnek is volt két nagy helyzete. A második játékrészben arra törekedtünk, hogy még inkább fokozzuk a nyomást. A szünetben beszéltünk arról, hogy mi lenne a helyes taktika, és hogy még jobban megfutattjuk az ellenfelünket, és még jobban elfárasztjuk őket, hiszen emberelőnyben voltunk, így tudtuk, hogy előbb-utóbb elfáradnak és kinyílnak. Pontosan így is történt, a második féldőben már mi uraltuk a mérkőzést, és ez gólokban is megmutatkozott...”

Pascal Jansen és a ferencvárosi futballisták sem fáztak meg a Dinamo Kijev ellen, a hamburgi hidegben Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A találkozón öt magyar futballista is lehetőséget kapott, köztük a nemzetközi porondon debütáló Kaján Norbert, aki beállása után egy perccel bátran tört előre, ám látványos lövése a felső kapufán csattant! Az ő teljesítményéről a következőket mondta el a Ferencváros vezetőedzője:

„Számomra egyáltalán nem volt meglepő Norbi teljesítménye. Nyár óta nagyon keményen és jól dolgozik velünk, Cissé sérülése és Mackreckis sárga lapja után most jött el a pillanat a számára, hogy pályára léphessen. Az ő példája is bizonyítja, hogy mennyire tehetséges játékosaink vannak. Aki nem tagja a kezdőcsapatnak, türelmesnek kell lennie, ami ismerjük el, nem mindig könnyű. De például Saldanha sem idegeskedik, becsülettel megvívja a harcát a csapatba kerülésért, és amikor lehetőséget kap, gólokkal bizonyít”