Kiüthetik Kokót a nyeregből az elnökválasztáson?

Kassai László neve annyira közismert, de a hazai ökölvívó közegben kevesen vannak, akik nem hallotak róla. Kecskemét egykori rendőrkapitánya – aki volt az év rendőre is –, régóta jelen van a sportágban. A helyi egyesület elnöke és vezetőedzője, néhai Konkoly István kérte fel, hogy legyen az egyesület elnökségi tagja. Így került 2017-ben – Erdei Zsolt MÖSZ-elnökké választásakor – a szakszövetségbe, ahol tavaly őszig dolgozott, a testület lemondásáig.

Kassai jogi végzettséggel rendelkezik, és ügyvédként is tevékenykedik, de idejének jelentős részét a 12 főt foglalkoztató vállalkozás vezetése tölti ki. Kezdetben nem tervezte indulását az elnöki pozícióért, csak akkor kezdett aktívan részt venni a folyamatban, amikor a Valton tulajdonosa, Varga Lajos – aki közel húsz klub támogatásával maga is pályázott az elnöki tisztségre – szövetségre lépett Kovács Kokó Istvánnal. Ekkor azok a klubok, amelyek Vargát támogatták, de Kokót nem, Kassaiban látták meg azt a jelöltet, akit hivatalosan is támogathatnak.

„Varga Lajost nemcsak sok egyesület, de a sportállamtitkárság is támogatta, így nemcsak a benne bízókat lepte meg azzal, hogy egyezséget kötött Kovács Kokó Istvánnal. Amikor ebből a sokkból magukhoz tértek a klubok, megkerestek engem, hogy fogadjam el a jelölésüket, hogy nehogy most is marionettbábuknak tekintsék őket, akik csak arra jók, hogy a kijelölt embert megszavazzák elnöknek. Noha nem akartam már szerepet vállalni az ökölvívásban, de végül átgondolva mindent, elfogadtam a jelölésüket” – mondta a lapnak Kokó kihívója.