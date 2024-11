Kiderült, ahelyett, hogy a Chelsea, a Liverpool vagy a Napoli játékosa lenne, miért a lelátón ül Szalai Attila

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Több mint egy éve tart Szalai Attila kálváriája. A most 26 esztendős, ereje teljében lévő belső védő sem a Hoffenheimben, sem a Freiburgban nem tudta beverekedni magát a csapatba, ebben a szezonban még nem is lépett pályára! Legutóbb is a lelátón ült, két kupameccstől eltekintve, még a meccskeretbe sem jelölték a nemrég még a magyar válogatott csapatkapitányi karszalagját is viselő játékost.

Balul sikerült antrék

Az Origo körbejárta a kialakult helyzetet, amely azzal kezdődött, hogy a focista tavaly nyáron nagy reményekkel érkezett a Bundesligába, miután a Hoffenheim 12.3 millió eurótét megvásárolta a Fenerbahcétól, ezzel pedig Szalai a sinsheimi klub történetének harmadik legdrágább játékosa lett. Ennek ellenére finoma szólva sem alakult jól az első idénye Németországban, ugyanis már az első bajnokiján egy szerencsétlen öngólt vétett a Freiburg ellen, amivel teljesen elvágta magát Pellegrino Matarazzónál, ugyanis ezt követően csak négy meccsen lépett pályára. Tavasszal – az akkor még Sallai Rolandot is a soraiban tudó – Freiburghoz került kölcsönbe, ám egy rossz hazaadással nyitott, s mindössze három német bajnokin szerepelt, csupán 101 perc jutott neki fél év alatt. Az új szezonra visszatért a Hoffenheimbe, de szinte levegőnek nézi az edző.

Nem egyszerű a helyzete, a Bundesligában ráadásul nagy a konkurencia, de biztos vagyok benne, hogy fog még lehetőséget kapni, akkor pedig készen kell állnia.

Viszont ha télig nem fog játszani, akkor az az ő érdeke lesz, hogy olyan helyre kerüljön, ahol újra játékba tud lendülni. A következő másfél hónap döntő fontosságú lesz a számára” – nyilatkozta a lapnak a németországi viszonyokat jól ismerő tréner, Bódog Tamás.

Szoboszlai Dominik (b) és Szalai Attila a Magyarország - Izrael felkészülési labdarúgó mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. június 8-án.

MTI/Derencsényi István

Új edző, új esély?

Egy reménysugár, hogy a levegőben lóg Pellegrino Matarazzo leváltása, ami új esélyt kínálna Szalainak, akinek a piaci értéke 15-ről 2 millió euróra zuhant. Amikor még a Fenerbahcéban remekelt, sztárklubok érdeklődéséről lehetett hallani... A szerződése 2027 nyaráig köti a sinsheimi klubhoz, de jelen állás szerint nem sok esély van rá, hogy kitöltse. Az Origo a korábban Németországban is megfordult Vincze Ottó véleményét is kikérte.

„Ez most inkább lelkileg nehéz, hogy kihúzza magát ebből, mert szerződése van, de nem játszik, vagyis fizetést kap azért, hogy szenvedjen.

Ezt neki kell látnia, hogy van-e még arra esélye, hogy idővel megkapja a lehetőséget a Hoffenheimben, hiszen a helyzete már kihatással van a válogatottra is.”