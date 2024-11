Egy híján ezer – komoly mérföldkő előtt, mérlegen a mindenkori magyar válogatott

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Egészen egyedi mérkőzéssel zárja a 2024-es évet a magyar labdarúgó-válogatott a német csapat ellen a Puskás Arénában. A nemzeti csapatunk történetében ez lesz a 999. hivatalos mérkőzés, nem kell tehát matematikusnak lenni ahhoz, hogy kiszámítsuk, a 2025-ös év első mérkőzésén jubilálhatunk, ráadásul az a meccs dönthet majd arról (és a hazai visszavágó), hogy bent maradunk-e a Nemzetek Ligája A-divíziójában.

A keddi ellenfél, Németországgal szemben ez már a 39. meccsünk lesz (és az NDK ellen is van 17): 12 győzelem és 12 döntetlen mellett 15 vereség került a jegyzőkönyvekbe. Az elmúlt három évben például ötször is farkasszemet néztünk egymással, a 2021-es és a 2024-es Eb-n, illetve a Nemzetek Ligájában is összemértük tudásunkat. A 2022-es idegenbeli NL-csata során született, válogatottban szerzett utolsó Szalai Ádám-gólt, az álomszerű, sarkazós lipcsei találatot sokáig emlegetjük még.