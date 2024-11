Drasztikus döntés: Gera Zoltán nem számolt vele, inkább visszavonult

Nyitókép, fotó: MTI/Kovács Tamás

***

Az Újpest FC-ben 16 évet lehúzó, majd az utóbbi négy idényt a Vasasban töltő Litauszki Róbert a csakfoci.hu-n jelentette be visszavonulását. A korábban a válogatott keretben is helyet kapó középhátvéd bevallotta: egyáltalán nem hiányzik neki a futball, „nekem most hatalmas érték, hogy vasárnap délelőtt mesét nézhetek a lányaimmal; 28 évig, amíg futballoztam, nem tudtam mi az a hétvége, ezt most nagyon megbecsülöm”.

A futballista számára az is megkönnyítette a visszavonulásával kapcsolatos döntését, hogy több vállalkozása is van, jelenleg leginkább ingatlanfejlesztéssel és -értékesítéssel foglalkozik.

A lila-fehér publikum korábbi kedvence hozzátette: „nyáron még volt egy tárgyalásom a Vasassal, de végül abban maradtunk, hogy vége.

Nem igazán éreztem, hogy Gera Zoltán komolyan számolna velem, ha Desits Szilárd marad az edző vagy Pintér Attila korábban érkezik, lehet, még mindig a Vasas futballistája vagyok”

és azt is elismerte, hogy négy éve az angyalföldi klubtól olyan ajánlatot kapott, amelyet nem lehetett visszautasítani.

Ugyanakkor azt is elmondta, az első időszakban kiröhögték a csapattársak a Fáy utcában, amikor látták, hogy különmunkát is végez; „sírni tudtam volna. Aztán ezek a játékosok lemorzsolódtak és idővel kialakult egy profi keret, amelynek a 80 százaléka már úgy gondolkodott, mint én”.

Litauszki Róbertet egy Vasas – Fehérvár Magyar Kupa-mérkőzés után a válogatott Loic Nego üdvözli, akivel Újpesten voltak csapattársak Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Litauszki bevallotta: az angyalföldi időszak mélypontja az volt, amikor az NB I-ben játszott a csapat. „Nagyon nehéz úgy kezelni az öltözőt, ha nincs hierarchia és mindenki azt hiszi magáról, ő a legjobb, a pályán pedig ez nem köszön vissza. Az edzők nem tudták ezzel mit kezdeni; annak viszont örültem, hogy Pintér Attilát kinevezték. Ő rendbe rakja az öltözőt és azt ugyan nem merem kijelenteni, hogy biztosan feljut a csapat vele, de így van a legnagyobb esély rá.”

Mint fentebb is írtuk, a középhátvéd a pályafutása legjelentősebb részét, 16 évet Újpesten töltötte, sőt hosszú ideig csapatkapitány is volt, ám ez nem volt mindig hálás szerepkör.

„Kapitányként feladatomnak éreztem, hogy a csapattársaim érdekeit képviseljem a vezetőség felé.

Ha bármilyen probléma adódott, például pénzügyi, mert késett a fizetés vagy gond volt az utazással, étkezéssel, bármivel, én mentem a vezetők elé és egy idő után úgy voltam elkönyvelve, hogy mindenért hisztizek. Ezt is már nehezen tudtam kezelni...”

Amikor főhősünk csúcsformában volt, többek között a Ferencváros is hívta, de fradista apósa tanácsára végül nem igzolt az Üllői útra. A légióskodást viszont kipróbálta, igaz, csupán egy szezonon át volt a lengyel Cracovia Kraków játékosa. Erre az időszakra így emlékszik: