Bob Bowman nem viccel: így bánik újdonsült olimpiai bajnokunkkal Michael Phelps edzője!

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Gondolhatnák, hátradől, lazít, élvezi a siker ízét és a napfényt. A párizsi olimpián 200 méteres hátúszásban olimpiai bajnoki címet szerzett Kós Hubert nem vesz részt a Kaposváron zajló rövidpályás országos bajnokságon. A 21 éves kiválóság az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, de szó sincs arról, hogy „elfelejtette” volna az úszást.

„Az olimpiai aranyérem után nem annyira fizikálisan, inkább mentálisan volt egy kicsit nehezebb, de gyorsan megtaláltam az új motivációt a következő fél évre, ami a rövidpályás világbajnokság. Már csak egy hónap van hátra, nagyon-nagyon várom, és látom azt, hogy már közelítünk is az edzések könnyítéséhez” – mondta a sportoló az M1 aktuális csatornának. Arról is beszélt, hogy a párizsi játékokat követő rövid pihenő után munkába állt új amerikai állomáshelyén, a Texas Egyetemen, ahol továbbra is a legendás Bob Bowman irányításával készül, új célokat is kitűzött.