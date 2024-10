Végtelen nyolcas: Guardiola, Enrique, del Bosque és van Gaal is búcsúzik a focitörténelem egyik legjobbjától (VIDEÓ)

Nyitókép: AFP/LOLA BOU/ANADOLU AGENCY

Andrés Iniesta szavatartó ember. Jó ideje megígérte, hogy 40 évesen befejezi a profi labdarúgást, s így is tett. A legendás irányító középpályás szögre akasztja a cipőit, bár fizikailag még bírná. Ráadásul úgy búcsúzik, hogy nem szakad el szeretett sportágától, mint üzeni: „A játék folytatódik!”

Stílszerűen köszön el az FC Barcelona ikonikus figurájától, a katalán klubot 16 éven át szolgáló (674 mérkőzés), vele mindent megnyerő játékmestertől egykori trénere, Louis van Gaal, aki szerint Andrés Iniesta olyan vékonyka testalkatú volt, mint a kisujja, a fociról viszont annyit tudott, amit csak szélesre tárt karokkal tud kifejezni. Valóban többet játszott ésszel, mint erővel, szó szerint játszott, muzsikált a labdával, mint akkoriban a Barcában és a spanyol válogatottban megszokott volt.

Azok közé tartozott, akiknek élmény volt nézni a játékát, ugyanakkor eredménycentrikus és gólratörő volt.

Elképesztő a sikerlistája: kilencszeres spanyol bajnok, hatszoros kupagyőztes, ötszörös spanyol Szuperkupa-győztes, négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, kétszer az európai Szuperkupát és háromszor a klubvilágbajnokságot. A „tiki-takázó” spanyol válogatottal kétszeres Európa- és egyszeres világbajnok. 131-szer lépett pályára a La Furia Rojában, 14 gólt szerzett, a legemlékezetesebb a 2010-es világbajnoki döntőt a hollandok ellen hosszabbításban eldöntő találata volt.

Ez is kevésnek bizonyult, hogy elnyerje a legrangosabb egyéni elismerést, az Aranylabdát klubtársával, Lionel Messivel szemben...

Ami eddig a futball iránti elkötelezettségét, szenvedélyét illeti, 2018 után, amikor a Barcelonától és a nemzeti csapattól is elbúcsúzott, még hat esztendőn át teljesített a megszokott magas színvonalon számára ismeretlen terepeken. A japán Vissel Kobéval – amelyben Vécsei Bálint is megfordult – kupagyőztes, végül bajnok lett, 134 fellépésen 26 gólt és 25 asszisztot tett a közösbe. Karrierjét az Egyesült Arab Emirátusok élvonalbeli bajnokságában szereplő Emirates FC-nél fejezte be (23/5/1).