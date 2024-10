Nem fejlődik Dárdai Pál távozása óta a Hertha, élesen kritizálják a berlini klubot

Nyitókép: m4sport.hu

Túl az idény negyedén a Hertha BSC futballcsapata, amely annak ellenére, hogy jól kezdte a bajnokságot, jelenleg nagyjából ugyanúgy áll a német másodosztályban, mint tavaly Dárdai Pál vezetésével – olvasható a Magyar Nemzeten.

Az új edző, Cristian Fiél megváltoztatta a rendszert, de irányítása alatt a berlini játékosok kevesebbet futnak, és a játékban nem tapasztalható egyelőre jelentős fejlődés. Tavaly ősszel a 777 Partners befektetői csoport nevében Johannes Spors élesen kritizálta Dárdait, érvelve azzal, hogy a Hertha kerete jobb volt, mint amit a tabellán elfoglalt helyük mutatott. Az élvonalból frissen kiesett klub akkor papíron az egyik legértékesebb játékoskerettel rendelkezett a Bundesliga II-ben, mégis csak a középmezőnyben helyezkedett el. Dárdai visszautasította a kritikákat, rámutatva, hogy a klub anyagi nehézségei és a keretbeli jelentős változások miatt nehéz helyzetben voltak, hiszen több mint harminc játékos érkezett és távozott a nyáron.

Benjamin Weber sportigazgató korábban elismeréssel nyilatkozott Dárdairól, mondván, hogy rendkívül nehéz időszakban vállalta a csapat vezetését, amikor még az is kérdéses volt, hogy megkapják-e a másodosztályú licencet. Ennek ellenére Dárdai elkötelezte magát, és a csapat kilenc meccs után 12 pontot szerzett, amivel a kilencedik helyen állt a 18 csapatos bajnokságban. Jelenleg a Hertha helyzete nem sokat javult: túl az idény negyedén két ponttal többet szereztek, amivel a hetedik helyen tanyáznak. Ez azt mutatja, hogy a csapat továbbra is a középmezőnyben helyezkedik el, annak ellenére, hogy jelenleg is a Bundesliga II második legértékesebb keretével rendelkezik, csak a Köln kerete ér többet.

Fiél jobb helyzetből indulhatott, mint a magyar szakember, hiszen egy összeszedettebb csapatot vett át, amit a német lapok is kiemeltek. A fiatal játékosok, mint Derry Scherhant és Ibrahim Maza, Dárdainak köszönhetik, hogy fejlődtek, mivel rendszeres játéklehetőséget kaptak tőle. A válogatott korábbi vezetőedzője továbbá olyan csapatszellemet hozott létre, amelyből Fiél is profitált.