Dárdai már tudja, meddig kellene Rossinak a válogatott kispadján maradnia

Dáradi Pál két nagyobbik fia, Palkó és Márton is bekerült a hollandok és a bosnyákok elleni Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretébe. A Nemzeti Sportrádió talán ennek apropóján tette közzé Profil című műsoruk egy korábbi felvételét, amelynek Dárdai volt a vendége – vette észre a Magyar Nemzet. A beszélgetésben a 48 éves egykori válogatott labdarúgó és szövetségi kapitány többek közt Marco Rossiról is elmondta a véleményét.

Dárdai Pál állítása szerint nagyra tartja az olasz-magyar mestert. Úgy fogalmazott

„Marco Rossit személyesen nem ismerem, a gyermekeimmel kapcsolatban én nem lobbiztam nála, de amit a válogatott mérkőzéseken, a televízióban látok, az alapján nem kérdés, hogy jó munkát végez. Tisztelem, és azt mondom, hogy erre lehet építeni, legyen még tíz évig ő a kapitány!”.

Dárdai felidézte azt a rövid hét mérkőzésen át tartó időszakot, amikor 2014-ben ideiglenesen elvállalta a szövetségi kapitányi feladatot. „Körülöttem a legtöbb ember, többek között édesapám is, ellenezte, hogy elvállaljam a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztját. Ő azt mondta, nem lehetsz ilyen hülye, hogy tönkreteszed az életedet. De én jó ötletnek tartottam, újabb kihívásra vágytam, a stáb és a keret nagy részét jól is ismertem, és más ismerősöket is meg tudtam hívni” – fogalmazott Dárdai.