A berliniek szerint a Hertha edzője most Dárdai Pál munkájának gyümölcseit aratja le

Hat forduló után tíz ponttal a hetedik helyen áll a Hertha a német másodosztályban, jobban kezdte a fővárosi együttes az idényt Cristian Fiél vezetésével, mint tavaly, amikor még Dárdai Pál volt az edző. A Berliner Zeitung szerint azonban Fiél most azért lehet sikeresebb, mert az előző évadban Dárdai elvégezte a szükségszerű munkát a csapattal – számol be róla a Magyar Nemzet.

Dárdai Pál előző idénye a Hertha élén tele volt ellentmondásokkal. A Bundesligából való kiesést követően számos játékos távozott, és a klub pénzügyi helyzete sem tette lehetővé nagy elvárások támasztását. Ennek ellenére a bajnokságban elért kilencedik hely csalódásként lett elkönyvelve, ami ahhoz vezetett, hogy a magyar edző nem folytathatta munkáját a nyártól. Pedig most kezdhetnének beérni Dárdai erőfeszítései.

Az új edző, Cristian Fiél irányításával eddig nem teljesít rosszul a Hertha: hat meccsből három győzelem, egy döntetlen és két vereség a mérleg. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy az előző szezon két kulcsjátékosa közül Fabian Reese sérülés miatt még egy percet sem játszott, míg a gólkirály, Haris Tabakovic, eligazolt.

A lap szerint

a Hertha jelenlegi biztató szereplése részben annak is köszönhető, hogy Dárdai Pál – akit nemrég a Schalkéval is hírbe hoztak – az előző idényben nagy kockázatot vállalva elkezdte beépíteni a fiatal tehetségeket, akik mostanra egyre jobb teljesítményt nyújtanak.

„A fiatalok először Dárdainál szerezhettek tapasztalatot az előző szezonban, és az időnkénti kudarcokból tanulni tudtak. Az olyan játékosok, mint Derry Scherhant és Ibrahim Maza jelenleg azért virágoznak, mert Dárdai Pál rendszeresen játéklehetőséget adott nekik vagy épp kritizálta őket, ha hibáztak. Ami ennél is fontosabb, Dárdai olyan csapatszellemet teremtett, amelyből Cristian Fiél is profitál, és ez a csapaton belül és kívül is észrevehető” – dicséri a berlini lap Dárdai Pált.

Az említett Ibrahim Maza jelenleg a Hertha legértékesebb labdarúgója, a 18 éves, német utánpótlás-válogatott támadó középpályás nyolcmillió eurót ér. Ebben a szezonban a hat bajnokin már van egy gólja és két gólpassza, Dárdai még tavaly áprilisban a Bayern München elleni Bundesliga-meccsen dobta be őt először a mély vízbe. Az előző idényben Maza 13 bajnokin egy gólt és két gólpasszt ért el Dárdaival, mostanra pedig húzóemberré vált.

