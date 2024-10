Natalie Portman is keményen odaszúrt az Aranylabda-gáláról távol maradó Real Madridnak! (VIDEÓ)

Natalie Portman (balra) a női Aranylabda győztesének, Aitana Bonmatinak feltétlen örömöt, a Real Madrid szurkolóinak bosszúságot okozott Fotó: AFP/Franck Fife

S hogy teljes legyen a Real Madrid-vezetők, -játékosok és -szurkolók mérge, a párizsi sokkot még az is fokozta, hogy a gálán díjátadóként résztvevő Natalie Portman – aki a női Aranylabda átadásánál segédkezett, ő jelentette be, hogy a Barcelona (na, tessék, még egy pofon a madridiaknak!) klasszisa, Aitana Bonmati végzett az élen – a katalán klub férfi futballistáival is fotózkodott.

Az pedig már tényleg olaj volt a tűzre,

hogy a Pau Cubarsival, Lamine Yamallal és Dani Olmóval készített fotón a többek között Oscar- és Golden Globe-díjas filmcsillag a bal kezével egy négyest mutatott – félreérthetetlenül célozva a hétvégi El Clasico végeredményére, amelyen mint köztudott, a Real Madrid 4-0-ás vereséget szenvedett az ősi riválistól – ráadásul a Santiago Bernabéu stadionban...