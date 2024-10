Mutatjuk, hogyan teljesítettek a múlt héten a légiósaink

Nyitókép: FC St. Gallen/Facebook

A hét elejétől az MLSZ telki edzőközpontjában készül a magyar labdarúgó-válogatott a Hollandia és a Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája mérkőzésekre. Marco Rossi keretének többségét most is a külföldön játszó futballisták alkotják. A Magyar Nemzet összeszedte, hogy a légiósaink mennyit és hogyan játszottak a múlt héten.

Nos, az ellenfelek kapujába csupán egy játékosunk talált be. A svájci első osztályú St. Gallenben focizó Csoboth Kevin a hét közepén a Konferencia-ligában a szünetben állt be a belga Cercle Bruges elleni meccsen. A volt újpesti csatár az 58. percben gólt szerzett, a 81. percben gólpasszt adott, ám így sem volt oka ünnepelni, mert csapata 6–2-re kikapott, majd vasárnap a bajnokságban 1–1-et játszott a Servette-tel, a magyar támadó ezúttal is csereként állt be, a 66. percben.

Rossi alapemberei közül az Angliában focizóknak több sikerélményük volt.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is játszott a múlt héten a Liverpoolban, illetve a Bournemouth-ban.

Szoboszlai előbb a Bologna ellen szerepelt a Bajnokok Ligájában, a csapata 2–0-ra nyert, ő 85 percet töltött a gyepen, és ezalatt adott egy gólpasszt, majd a hétvégén a Crystal Palace otthonában a szünet után beállva ünnepelhetett a végén győzelmet (1–0). Kerkez Milos a Premier League-ben két meccset is lejátszott, előbb hétfőn a Bournemouth 3–1-re megverte a Southamptont a magyar védőt végig szerepeltetve, majd szombaton 1–0-ra kikapott a Leicester City otthonában, Kerkez kezdett, és 63 percet játszott. A másodosztályban, a Championshipben szereplő Plymouth magyar labdarúgója, Szűcs Kornél – aki meghívót kapott Marco Rossitól – végigjátszotta csapata mindkét múlt héti meccsét (Burnley, Blackburn Rovers).

A német első osztályú RB Leipzig két magyarja, Gulácsi Péter és Willi Orbán felemás hetet zárt.

A lipcseiek kétszer is vezettek a Juventus ellen a Bajnokok Ligájában, mégis kikaptak hazai pályán 3–2-re, a hétvégi bajnoki fordulóban viszont 1–0-ra nyertek Heidenheimben. A válogatottságot lemondó kapus, Gulácsi és Orbán is mindkét mérkőzést végigjátszotta. Az Union Berlin nagy meglepetésre 2–1-re legyőzte a Borussia Dortmundot, Schäfer András a 67. perctől lehetett részese a diadalnak. Szalai Attila nem került be a Hoffenheim keretébe. A Bundesliga 2-es Hertha BSC 2–2-t játszott a Schalke 04 otthonában, Dárdai Márton végig a pályán volt, ifjabb Dárdai Pál a 84. percben állt be.