Már a szurkolók sem bíznak a magyar válogatottban? Erre a végeredményre számítanak a legtöbben!

A magyar válogatott a nyári Európa-bajnokság utolsó mérkőzése, Skócia bravúros legyőzése (1-0) után kisebb hullámvölgybe került, hiszen senki nem számított arra, hogy Németországban súlyos, 5-0-s vereséget szenvedünk, majd Bosznia-Hercegovina ellen is (0-0) gólképtelenek maradunk a Puskás Arénában.

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón

Marco Rossi szövetségi kapitány is a hollandokat tartotta esélyesebbnek, de azt is elárulta: a korábbinál nagyobb rendet és fegyelmet is megkövetel a labdarúgóktól.

A péntek este 20.45-kor kezdődő Nemzetek Ligája-találkozóra ugyan – szokás szerint – telt ház előtt kerül sor, de a szurkolók is a korábbinál pesszimistábbak: a Mandiner szavazásán is toronymagasan az újabb magyar vereséget várják legtöbben (15.30-ig 2594-en), de az m4sport.hu játékában is a voksolók több, mint fele (55 százalék) az Oranje sikerét várja, és csupán 15 százalék véli úgy, hogy legalább a bravúros pontszerzés is összejöhet...