Legendás kosarast gyászol a sportvilág

Nyitókép: X/RMC Sport

A 218 centiméteres Dikembe Mutombo családja két évvel ezelőtt hozta nyilvánosságra, hogy agydaganattal kezelik a korábbi kosarast. Sajnos a kezelések végül nem vezettek eredményre, hétfőn 58 éves korában elhunyt a blokkjairól és a lepattanó szerzéseiről is híres kongói-amerikai játékos. Mutombo tizennyolc idényt játszott az NBA-ben. Megfordult a Denver Nuggets, az Atlanta Hawks, a Philadephia 76ers, a New Jersey Nets, a New York Knicks és a Houston Rockets együttesében, átlagban 9,8 pontot dobott és 10,3 lepattanót szerzett.

Nyolcszor beválogatták az All Star-válogatottba, négyszer volt a szezon legjobb védekező játékosa, 2015-ben pedig bekerült a Hírességek Csarnokába.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy

az NBA újabb kori történetének egyik legendás centere volt, játékos pályafutása után a sportág nagyköveteként dolgozott.

A 2009-es visszavonulását követően ideje nagy részét jótékonysági és humanitárius akciókra fordította. Alapítványa a kongói egészségügy és oktatás minőségének javítását szolgálta – írja a Magyar Nemzet.

„Dikembe Mutombo egyszerűen nagyobb volt az életnél. A pályán az NBA történetének egyik legnagyobb dobásblokkolója és védőjátékosa volt. A pályán kívül pedig szívvel-lélekkel mások megsegítésén dolgozott. Dikembénél senki sem volt alkalmasabb arra, hogy az NBA első globális nagykövete legyen. Természetesen humanitárius volt. Imádta, hogy a kosárlabda pozitív hatást gyakorolhat a közösségekre, különösen szülőhazájában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és szerte az afrikai kontinensen. Abban a kiváltságban volt részem, hogy Dikembével együtt utazhattam a világban, és első kézből láthattam, hogy nagylelkűsége és együttérzése hogyan segít az embereken” – írta közleményében Adam Silver, az NBA komisszárja.

