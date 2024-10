Legendának nevezte a Rossi-csapat kulcsemberét Jürgen Klopp

Fotó: Paul Ellis/AFP

Mint arról beszámoltunk, januártól a nyáron Liverpoolból távozó német sztáredző, Jürgen Klopp irányítja a Red Bull-csoport futballrészlegét. A szakember feladata lesz többek között a stratégia meghatározása és az edzők fejlesztése is. A Red Bull üdítőitalgyártó világcég valódi futballbirodalmat épített ki az elmúlt években: az osztrák vállalat érdekeltségébe tartozik az osztrák Red Bull Salzburg, a német RB Leipzig, az amerikai New York Red Bulls és a brazil Red Bull Bragantino, de szponzorálja az angol Leeds Unitedet és az olasz Torinót is – a legfrissebb hírek szerint utóbbit szintén megvásárolná.