Hihetelen fordulat állhat be az NB II-es klub életében!

A Veszprém vármegyei alakulat évek óta stabil tagja a magyar másodosztálynak, a 16 csapatos mezőnyben jelenleg a 9. helyen állnak. Ám amint a város polgármestere, Schwartz Béla nyilatkozta,

„az önkormányzat elérte teljesítőképessége határát, a jövő évben a csapat működtetéséhez pénzügyi forrásokat biztosítani nem tud,

így a biztonságos és eredményes szereplés megkívánja egy tőkeerős tulajdonos bevonását”.

A városvezető hozzátette, „a kft. megvásárlása iránt Magyarországról és külföldről is vannak érdeklődők, így kézenfekvő, hogy a sokak által kívánt piaci szegmens irányába mozduljon el a klub”.

S bár polgármester konkrétumokat nem említett, az tény, hogy a városvezetés még szeptember 25-én előterjesztett, majd elfogadott egy olyan törvényjavaslatot, mely szerint 1 milliárd 519 millió forintért megvásárolná az FC Ajkát működtető társtulajdonos 49 százalékos üzletrészét. E transzfer után az önkormányzat 100 százalékos az NB II-es futballklub 100 százalékos tulajdonosává válna – ám a történetnek itt még koránt sincs vége!

Ugyanis a nem is olyan hosszú távú terv az, hogy

a városvezetés a futballklubot továbbértékesítené egy eddig meg nem nevezett egyiptomi üzletember illetve annak cége felé.

A 24.hu információi szerint e transzfer mögött az a Kiss József áll, aki a kilencvenes években a Veszprém LC NB I-ig is eljutó csapatának a vezetője volt (később futballmenedzserként is dolgozott), manapság pedig Egyiptomban (is) vannak üzleti érdekeltségei, többek között utazási irodái.

Ajka város képviselőtestülete arról is határozott, hogy az értékesítés előtt egy új, saját tulajdonú vagyonhasznosító cégbe vinné át az ingatlan- és ingóvagyont. Így a futballcsapat új tulajdonosa csak az NB II-ben való részvételhez kapcsolódó jogokat, illetve a labdarúgók játékjogát vásárolhatja majd meg.