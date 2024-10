Ez fájhat Szoboszlaiéknak! Marco Rossi bekeményített, Sallai elárulta, mi történt Telkiben (VIDEÓ)

Komoly ellenfelük lesz péntek este Sallaiéknak (20.45, Puskás Aréna). A világranglista 7., Európa-bajnoki bronzérmes Hollandia ellen szeretné megszakítani rossz sorozatát Magyarország, amely közel negyven éve játszik alárendelt szerepet (9/9 vereség), s nem szeretné, ha zsinórban tizedszer is kikapna a narancsosoktól. A Galatasaray szélsője nem titkolja, nem csak rajtuk múlik a mérkőzés végkimenetele.

„A német mérkőzés után sokat beszéltünk, mit kéne kijavítani. A bosnyák meccsre tudtunk javulni, csak a gól hiányzott. Most is a stabil védekezésből kell kiindulnunk, de extra klasszis játékosaik vannak a hollandoknak, akik fél helyzetből is be tudnak találni, szóval nagyon oda kell figyelnünk hátul.

Ilyen kaliberű ellenfelekkel szemben a pontszerzéshez azért szerencsére is szükség van”

– tekintett előre Sallai Roland.