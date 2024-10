A világfutball milliárdos Harry Pottere, akinek saját bor- és cipőmárkája van! 8 érdekesség a visszavonuló Andrés Iniestáról

Akár jelképes is lehetne: Andrés Iniesta az FC Barcelona csúcsán!

Fotó: Getty Images/Anadolu

4. Iniesta a spanyol válogatott legendájává is vált: a debütálásra egy 2006. májusában megrendezett, Oroszország elleni barátságos mérkőzésen került sor, ezt követően pedig kirobbanthatatlanná vált a La Furia Rojából. 131-szer viselte a címeres mezt – 13-szor volt eredményes –, és az aranykorszak egyértelmű kulcsfigurájává vált, hiszen 15 év alatt kétszer nyert Európa-bajnoki címet (2008, 2012) és az ő találatának köszönhetően lett – történelme során először – világbajnok (2010) a nemzeti csapat.

Andrés Iniesta legemlékezetesebb pillanata a spanyol válogatottban: győztes gól a Hollandia elleni világbajnoki döntőben!

5. Feleségével, Anna Ortizzal 2008-ban ismerkedett meg, 2012 júliusában (a spanyol válogatott Eb-győzelmét követően) egy Tamarit nevű tengerparti kisvárosban került sor az esküvőre, és még ebben az évben megszületett első gyermekük, Valeria. Fiuk, Paolo Andrea 2015 májusában látta meg a napvilágot, míg az újabb kislány, Siena 2017 májusában, Romeo pedig 2019 júniusában született.

Az Iniesta név már nem csak a futballban, a borászatban is világhírűvé vált!

Fotó: Andrés Iniesta Bodega/Facebook

6. Andrés Iniesta 18 éves profi pályafutása alatt megérdemelten vált milliárdossá, de már pályafutása alatt remekül fektette be a pénzét. Legfontosabb biznisze a családi borászat, amelyet még édesapja, José Antonio alapított (egy tízhektáros földet vásárolt, hol máshol, mint Fuentealbillában) a kilencvenes években, de egy interjúban elmesélte: már apai nagyszülei is szőlőműveléssel foglalkoztak, az anyai nagyszülők pedig kocsmát üzemeltettek. Sokáig más helyi gazdákhoz hordták az általuk megtermelt szőlőt, ám Iniesta 2010-ben adott a vállalkozásnak egy komolyabb tőkeinjekciót, és azóta már maguk dolgozzák fel a földeiken termő szőlőt, a Bodega Iniesta által forgalmazott borok mindegyike a saját gyümölcsükből készül, ráadásul a vörös- fehér- és habzóborok mellett termesztenek olívaolajat is. A borok között akad olyan, amely a futballista kisfiának, Paolo Andreának, valamint kislányának, Valeriának a nevét viseli, egyet pedig 116-nak kereszteltek el, ez a 2010-es vb-győzelmet jelentő gólnak állít emléket, amelyet történetesen főhősünk szerzett a Hollandia elleni finálé 116. percében. A Bodega Iniesta termékei Mexikótól Japánon át a világ több mint 30 országban kaphatóak, köztük Magyarországon is, évente több mint 1,2 millió üveggel értékesítenek belőlük.