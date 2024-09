Szintet lépett a magyar labdarúgó-válogatott támadója

Nyitókép: KAA Gent hivatalos oldala

Ahogy arról szeptember 5-én beszámoltunk, a magyar válogatott csatára, Vancsa Zalán a belga élvonalban folytatja pályafutását, miután a másodosztályú Lommel SK-ból a KAA Gentbe igazolt. A transzfer után a 19 éves játékos a Mandinernek elmondta, úgy gondolja, a legjobb helyre került, és boldog, hogy végre pont került az átigazolási ügy végére. Vancsa most a Nemzeti Sportnak nyilatkozott, ahol elmondta, hogy már az elmúlt idényben közölték vele, hogy nem marad a Lommelnél, mert fejlődése szempontjából szintet kell lépnie.

„A lehető legjobb helyre kerültem. Már akkor is csupa pozitív tapasztalatom volt, amikor orvosi vizsgálatra és különböző fizikai tesztekre érkeztem Gentbe. Szűkös volt az idő, hiszen aznap éjfélig kellett leadni a névsort a Konferencialigára, de mindent profin levezényeltek” – mondta az új kihívásokról a támadó, aki az előző szezonban 30 mérkőzésen 12-szer volt eredményes, emellett pedig öt gólpasszt adott.

„Úgy éreztem, nekem ez a lehető legjobb lépcsőfok. Miután megtudtam, hogy a Gent élénken érdeklődik irántam, rögtön szóltam a menedzseremnek, próbáljuk tető alá hozni a megállapodást. Volt egy kis huzavona a tárgyalásokban, de végül összejött, és nagyon boldog voltam. Belgiumban maradtam, ám sokkal jobb csapatba kerültem, amely az európai porondon is szerepel” – tette hozzá az MTK-ban nevelkedett játékos. Arról, hogy felvetődött-e esetleg a nyáron az, hogy valamelyik európai topklubba igazoljon, a következőket mondta:

„Egyelőre túl nagy ugrás lett volna. Nekem különösen fontos, hogy minden lépcsőfokot fokozatosan vegyek, a családommal és a menedzseremmel is abban maradtunk, most ez a legjobb. Felesleges túl nagy lépést tenni, ha abban csak elbukhatok. A Gent tökéletes csapat nekem, az edzőközpont, a stadion is minden igényt kielégít, és ami legalább ilyen fontos, mindenki kedvesen fogadott, a szakmai stáb is szerette volna, ha oda igazolok.”

Az elmúlt idény közben sokszor szóba került a jövőm. A City Group játékosa vagyok, és a bajnokság vége felé arról tájékoztattak, hogy a nyáron elhagyom a Lommelt. Ez akkor is bekövetkezett volna, ha feljutunk a belga élvonalba. Egyébként nekem semmi gondom sem volt az előző klubomban, szerettem ott lenni, de a fejlődésem érdekében váltanom kellett. Tizenkilenc éves vagyok, előttem a jövő. Az ennyi idő alatt is kiderült, hogy a Lommel lehetőségeit össze sem lehet hasonlítani a Gentéivel”

– válaszolta arra a kérdésre, hogy opció volt-e az, hogy a Lommelnél marad és ott fejlődik tovább. Arról, hogy mikor várhatjuk a kezdőcsapatba, hangsúlyozta, hogy először minél hamarabb be kell illeszkedjen, de bízik magában.