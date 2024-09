Kikapott a világbajnok: nem Messi volt a nyerőember, hanem egy kolumbiai klasszis

Nyitókép: Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Sorra születtek a meglepetések a dél-amerikai vb-selejtező 8. fordulójában: Uruguay nem bírt Venezuelával (0–0), Chile otthon kapott ki 2–1-re Bolíviától, Paraguay hazai pályán győzte le 1–0-ra Brazíliát, a világbajnok argentin labdarúgó-válogatott pedig 2–1-es vereséget szenvedett Kolumbiában. A Barranquillában rendezett mérkőzésen a hazaiak James Rodríguez középre ívelése után Yerson Mosquera közeli fejesével szereztek vezetést az első félidő közepén, majd a szünet után Nicolás González egyenlített, aki megiramodott a labdával és a hazai kapus lábai között passzolt a hálóba. A Copa América-döntő „visszavágóján” a végeredmény a 60. percben VAR-vizsgálatot követően megítélt büntetővel alakult ki, amelyet James Rodríguez értékesített. Lionel Messiék nyolc forduló alatt hat győzelem mellett a második vereségüket szenvedték el, a kolumbiaiak pedig a mostani sikerükkel feljöttek a második helyre, Brazília csak az ötödik.

„Nagyszerű győzelem egy olyan argentin csapat ellen, amely mindent megnyert. Kemény volt az időjárás, nagyon meleg volt, de remekül játszottunk. Megérdemelten nyertünk”

– mondta James a meccs után.

Meglehet, második virágzását éli James Rodríguez. A kolumbiai csatárt a 2014-es brazíliai vb-n ismerte meg a világ, hat góljával a torna gólkirálya lett, Kolumbiát pedig a legjobb nyolc közé vezette. Nem volt meglepő, hogy a fiatal reménységre rögtön lecsapott a Real Madrid, amely a világbajnokság után 75 millió eurót fizetett a Monacónak a csatárért, aki végül mégsem tudott igazán maradandót alkotni a királyiaknál. A lila-fehéreknél 125 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 37 gólt lőtt és 42 gólpasszt adott. Kétszer nyert Bajnokok Ligáját, kétszeres spanyol bajnok, továbbá egyszer a Spanyol Kupát is elhódította – papíron szép eredménysor, ám ne feledjük, a sztár nem ő volt abban a csapatban, hanem Cristiano Ronaldo. Két idényre kölcsön is adták Jamest a német Bayern Münchennek, amellyel kétszeres német bajnok és egyszeres kupagyőztes lett.

2020-ban igazolt el végleg a Real Madridtól az angol Evertonhoz, de játszott Katarban, Görögországban és Brazíliában is.

A most 33 éves kolumbiai négy év után visszatért Spanyolországba, a Rayo Vallecano augusztus végén jelentette be, hogy szerződtette a szabadon igazolható támadót. Úgy tűnik, másodvirágzását éli Rodríguez, akit a nyári Copa Américán a legjobb játékosnak választottak, s a kolumbiai válogatottban ontja a gólokat továbbra is.