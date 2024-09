Elhunyt az olaszok legendás vb-gólkirálya

Fotó: Getty Images/Ross Kinnaird

Salvatore Schillaci nevét az 1990-es olaszországi világbajnokság előtt csak kevesen ismerték.

Nem is meglepő, hiszen csupán hatodik számú támadóként számított rá – Roberto Baggio, Roberto Mancini, Gianluca Vialli, Andrea Carnevale és Aldo Serena mögött – Azeglio Vicini szövetségi kapitány.

A sors azonban úgy hozta, hogy már az első csoportmérkőzésen, az Ausztria elleni meccs 76. percében pályára küldte őt a rutinos mester, és két perc múlva egy álomszerű utazás vette kezdetét: a Juventus apró termetű támadója gólt fejelt Ausztria ellen, ezek után az USA ellen (1–0) ugyan még a kispadra szorult (csupán az 51. percben állt be), de az utolsó csoportmeccsen, Csehszlovákia ellen (2–0) már a kezdőben számított rá a szakmai stáb.

Nem meglepő módon ő nyitotta meg a gólok sorát, mint ahogy az Uruguay elleni nyolcaddöntőnek (2–0) is az ő találata adta meg az alaphangját. Ezek után már nemzeti hős lett, pláne azt követően, hogy – jó szokásához híven – az Írország elleni nyolcaddöntőt is az ő remek találatának köszönhetően nyerte meg Olaszország.

Több lehetőséget érdemelt volna... Fotó: AFP/Alessandro Bremec

S bár az Argentína elleni elődöntőt tizenegyesekkel elbukták a hazaiak, Salvatore „Toto” Schillaci ezúttal is eredményes volt, és az olasz futball halhatatlan legendájává emelkedett. Népszerűségére jellemző, hogy egy pizzéria, valamint egy fodrászat is élete végéig tartó ingyen szolgáltatást nyújtott neki. Nem csak a világbajnokság Aranycipőjét nyerte meg, de az év végi Aranylabda-szavazáson is közel járt a sikerhez: a második helyen végzett a vb-győztes NSZK csapatkapitánya, Lothar Matthäus mögött.

Ezt követően még pár évig futballozott Olaszországban (Juventus, Internazionale), majd Japánban (Jubilo Iwata) légiósként is kipróbálta magát.

Érdekesség: hiába a vb-gólkirályi cím, hiába a rendkívüli eredményesség, a Squadra Azzurrában csupán 16 mérkőzésen (ezeken hétszer talált be az ellenfelek hálójába) kapott lehetőséget...

Egy éve vastagbélrákot állapítottak meg nála, ekkor így nyilatkozott állapotáról: „Már nincs végbelem és záróizmom. Kétszer műtöttek, majd fél évvel később találtak egy kis foltot a nyakamon, amelyet sugárterápiával kiégették, azóta kontrollvizsgálatokra járok, hogy minden rendben van-e? De jól érzem magam, szeretnék tovább élni!”