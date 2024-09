Brillírozik a magyar csatár, aki nagyon kellett volna Marco Rossi csapatába

Nyitókép: AFP/Jonathan NACKSTRAND

***

Ihletett formában van Gyökeres Viktor. A 26 éves támadó vasárnap duplázott a Svédország – Észtország (3-0) labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzésen, csütörtökön is góllal és két gólpasszal vette ki a részét az Azerbajdzsán elleni idegenbeli sikerből (3-1 a svédek javára). Mielőtt legyintenék, hogy mindez a C ligában történt, ne feledjük, összesen 23 fellépésén 11 gólnál tart a Zlatan Ibrahomovics visszavonulása utáni új éra egyik legjobbja. Klubjában, a Sporting Lisszabonban (ahol egykor Cristiano Ronaldo bontogatta a szárnyait) remek kezdte a második szezonját: két gólpassz a Porto ellen hosszabbításban elvesztett (3-4) portugál szuperkupa-mérkőzésen, a bajnokságban négy fellépésen 7 gólnál és egy asszisztnál jár! Persze volt némi előjele, hogy jó a srác: a 2023/2024-es idényben 29 találattal és 9 gólpasszal robbant be a Liga Portugalba...

De miért is érdekes számunkra a magyaros nevű focista tündöklése? Mert

a Svédországban, Stockholmban született magyar származású (magyarok a szülei!) labdarúgó lehetne „futballmagyar” is!

Meg nem erősített hírek szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség Marco Rossi szövetségi kapitány kezdeményezésére fel is vette a kapcsolatot vele. Sajnos, ez még nagyon a kapitányi korszaka elejére esett, amikor még kereste a csapatát az olasz tréner. Tény, hogy Gyökeresre – aki ott nevelkedett, végigjárta a korosztályos válogatottakat az északi országban – gyorsan „lecsapott” Svédország. az éppen az angliai légkört a Brightonnál ízlelgető 20 éves csatárt 2019 január 8-án be is állította Janne Andresson a felnőtt válogatottba egy fél órára a finnek elleni barátságos meccsen, három nap múlva Izland ellen már végig játszatta, Gyökeres pedig góllal tett végleg hűségesküt Svédországnak.

Gyökeres Viktorral egy különösen értékes játékost nyertek. A játékjogát jelenleg 65 millió euróra taksálják (közelíti Szoboszlai Dominik értékét), s ha így folytatja topligában fog játszani. Másrészt közel 190 centiméteres magasságát jól kamatoztatja, ugyanakkor termete ellenére mozgékony, kreatív, gyors, jól cselező, sokoldalú labdarúgó.