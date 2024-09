„Bízom abban, hogy leveszi a terhet Varga Barnabás válláról” A Fradi vezetőedzője a csapat új brazil csillagáról is mesélt

Nyitókép: Saldinha – főnyeremény! Fotó: fradi.hu

Mint arról a Mandiner is beszámolt, második félidei eredményes játékával (no, és az új szerzeménye, a brazil Saldanha szenzációs teljesítményével) a Ferencváros 3-0-ra legyőzte a Budafokot a Magyar Kupában. A találkozó után a zöld-fehérek vezetőedzője, Pascal Jansen több témát is érintett a nyilatkozatában: