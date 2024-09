Az újra Csányi Sándornak dolgozó volt szövetségi kapitány elárulta, milyen a kapcsolata az OTP és az MLSZ elnökével

Nyitókép: Vasas FC/Facebook

A múlt héten jelentette be a Vasas, hogy az 58 éves, kétszeres magyar bajnok, kétszeres kupagyőztes és kétszeres szuperkupa-győztes Pintér Attila veszi át az NB II-es futballcsapat irányítását. A 2013 júniusában itthon az Év edzőjének választott szakember hosszabb interjút adott a Nemzeti Sportnak, amelyben sok mindenről beszélt, s leszögezte: tisztában van a célokkal, tudja, mit várnak tőle a hatszoros magyar bajnoknál. A másodosztály harmadik helyén álló angyalföldi csapatnál persze az elvárás az, hogy jussanak fel az NB I-be.

„Aki nem bírja a nyomást, ne dolgozzon a futballban! Ezzel a kerettel versenyben kell lennünk a feljutásért, nem vitás,

a képességek megvannak hozzá, a játékosok életkori eloszlása is optimális. De a foci nem olyan, mint a kávéautomata, hogy az ember bedobja a pénzt, és tudja, mi jön ki a gépből. Nagyon sok mindennek passzolnia kell a sikerhez, amihez elengedhetetlen a szerencse is, a siker és a kudarc között ugyanis sokszor vékony a választóvonal. Tisztában vagyok a célokkal, tudom, mit várnak el tőlem, ehhez viszont szükségünk lesz a szurkolók segítségére is, velük sokkal könnyebb lesz elérni a céljainkat, nélkülük sokkal nehezebb. Tudjuk, minden csapat a Vasast akarja legyőzni, ez nem könnyíti meg a helyzetünket” − mondta Pintér Attila, aki Gera Zoltánt váltotta a Vasas kispadján. Az új vezetőedző kijelentette, nála olyan nem fordulhat elő, hogy bármelyik csapat nálunk jobban akarja a sikert. Tehát harcos Vasast láthatnak ősszel a nézők a Fáy utcában.

Munkában a Vasas NB II-es labdarúgócsapatának új edzője, Pintér Attila

Fotó: Vasas FC/Facebook

Köztudott, a Vasas főszponzora az OTP Bank, amelynek elnöke Csányi Sándor, aki tíz éve MLSZ-elnökként szövetségi kapitánynak nevezte ki Pintért, de első tétmeccse után máris menesztette. A lap rákérdezett a szakembernél, milyen a kapcsolatuk most.

Szó sincs haragról, aki edzőnek áll, számolnia kell azzal, hogy bármelyik pillanatban felállíthatják a kispadról. Korrekt módon váltunk el egymástól, azóta is jó kapcsolatban vagyunk”

– árulta el Pintér.