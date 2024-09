A legjobb napunk Párizsban, a harmadik érmünk is megvan

Nyitókép: MTI/MOB/Szalmás Péter

A péntek délelőtt távolugrásban ezüstérmet szerző Luterán Petra, és a késő délután aranyat nyerő Pap Bianka után Konkoly Zsófiáért szoríthattunk este a 100 méter pillangó döntőjében. Az idei paralimpián a francia fővárosban korábban már két aranyat szerző (400 m gyors és 200 m vegyes) magyar úszó címvédőként állt a rajtkőre ebben a számban a nanterre-i Paris La Défense Arénában. És okkal lehettünk optimisták most is, hiszen Zsófi a mai selejtezőből futamgyőztesként, összesítésben a második legjobb idővel (1:07.80) került be a fináléba. Délelőtt az amerikai Christie Raleigh-Crossley egy másodperccel volt jobb nála, és sajnos ez a különbség az esti döntőben is megmaradt közöttük. Az amerikai magabiztosan, paralimpiai csúccsal lett aranyérmes, de

Konkoly is javított délelőtti idején, és több mint egy másodperces előnnyel (1:06.79) másodikként ért célba 100 méter pillangón az S9-es sérültségi kategóriában.

Konkoly Zsófia elérte a játékok előtt kitűzött célját, és három éremmel térhet haza majd az idei paralimpiai játékokról. Ő szerezte a magyar csapat 11. érmét a francia fővárosban, ami a negyedik ezüstünk. Mint azt a Mandiner is megírta, Pap Bianka első lett kedvenc távján, 100 méter háton, így a csütörtöki bronzérme után pénteken már aranyérmet ünnepelhetett Párizsban.