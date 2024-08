Zokogás, mosoly és kiesés az úszóselejtezők után Párizsban

Nyitókép, fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

***

Vámos Tamás/Párizs

A francia fővárosban zajló paralimpián részt vevő magyar küldöttség hangulatát alapvetően pozitív irányban befolyásolta, hogy az első nap Konkoly Zsófia 400 méteres gyorsúszásban aranyérmet szerzett! Ezek után felturbózott reményekkel tekintettünk a péntek délelőtti, magyar vonatkozású selejtezők elé, ám a két indulónk közül egyik sem jutott az esti fináléba. Iván Bence az SM6-os kategória 200 méteres vegyesúszói közül összesítésben a 10. helyen végzett, ennek ellenére abszolút felszabadultan értékelte a teljesítményét:

„Nyilván volt már jobb eredményem, mint amit most produkáltam, de

reálisan nézve nem volt esélyem a fináléra, hiszen 5 másodperccel jobban kellett volna teljesítenem

. Ezzel együtt rendkívül élveztem a versenyt, hiszen nem vagyunk hozzászokva, hogy ennyi szurkoló előtt úszhatunk, úgy hogy túlságosan nem vagyok csalódott. Annál is inkább, mert Párizs előtt három és fél évet hagytam ki; rendkívül örültem, hogy már decemberben eldőlt: itt lehetek a francia fővárosban! Ha bejutok a fináléba, az már a pont lett volna azon a bizonyos i betűn, de még egyszer mondom: az elsődleges cél az volt, hogy kizárjam a külső körülményeket és jól kiússzam magam! Ez hellyel-közzel sikerült, még ha nem is úsztam annyira jó időt. Tokió után ismét bebizonyosodott: egy paralimpia összehasonlíthatatlan a többi versenyhez képest. Ezeken szinte üres uszodákban zajlanak a viadalok, míg egy paralimpián nem csak hogy az elitmezőny jön össze, hanem a körítés is egészen más! Mentálisan is külön fel kell készülni, hiszen azt nem tudod modellezni, hogy 15 ezer szurkoló hangzavarát miként zárjad ki! Ezzel együtt szerintem a sportpszichológussal színvonalas munkát végeztük, tehát a mentális állapotommal nem volt baj”

Arra a felvetésre, hogy miért nem sikerült jobb időt teljesíteni, Iván Bence újra csak őszintén felel:

„Nem akarok itt túlságosan szakmázni, legyen elég annyi: egészen más 2 méter mély vízben úszni, mint 3 méteresben, amely jobban visszaveri a hullámokat a másik pályáról. Konkoly Zsófi is célzott erre, de neki legalább összejött a nagy diadal”...