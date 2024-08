Rasovszky Kristóf elárulta titkát: ezzel a taktikával szerezte meg az olimpiai aranyat!

Nyitókép: Szinte rajt-cél győzelem volt! Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

***

Rasovszky Kristóf elismerte „ez egy nagyon nehéz verseny volt, de otthon a Dunában és medencében is edzettünk, mindkettő nagyon jól felkészített arra, hogy mi várhat ránk Párizsban”.

A 10 kilométeres nyílt vízi úszás első helyezettje hozzátette: a lányok előző napi versenyéből is sokat tanult, leginkább azt, hogy a táv nagy részében muszáj vezetnie. „De természetesen az elmúlt időszakban is rengeteg tapasztalatot szereztünk azzal kapcsolatban, hogy mi is az igazán ideális felkészülés számunkra, szerencsére a dohai világbajnokság megnyerése is azt igazolta, hogy jó úton járunk.

Itt, Párizsban pedig az volt a célom, hogy minél inkább kifárasszam a többieket. Ez elég jól kifizetődött”

Kristóf egy kicsit a verseny további kulisszatitkaiba is beavatott minket: „Azt tudtam, hogy ha a hajrában, a falhoz én érek ki elsőnek, onnan kezdve nagyon nehéz dolga lesz bárkinek, hiszen ezt a pozíciót nem adom fel semmilyen áron,

inkább megnyalom a falat, minthogy elmenjen mellettem valaki,

a sodrásban pedig nem nagyon lehetett előzni. Az utolsó körben pedig az volt a célom, hogy a lehető leggyorsabban leérjek, emiatt még a frissítőt is kihagytam.”

Egymás nyakában! Az aranyérmes Rasovszky Kristóf (sapkában) és a bronzérmes Betlehem Dávid önfeledten örül egymás sikerének Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Rasovszkyt a verseny során különösebben semmi nem lepte meg, talán csak az, hogy Florian (az egyik legfőbb vetélytárs, a német Wellbrock, aki végül a 8. helyen végzett... – a szerk.) a fordulásnál mindig a külső ívet választotta, azt gondoltam, hogy az első két kör után rájön arra – mivel ő a gyorsabb – nem véletlenül megyek el mellette belül„

Rasovszky hozzátette: „tisztában vagyok azzal, hogy most vagyok a csúcson, itt lóg a nyakamban az olimpiai aranyérem. Bevallom,

az elmúlt fél évben nem görcsöltem rá az első helyre,

azt tűztem ki magam elé, csak a dobogó legyen meg valahogy újra, éppen azért, hogy ne nyomjon agyon a teher. Ennek érdekében az elmúlt másfél, két évben sportpszichológus segítségét is igénybe vettem. A cél az volt, hogy ne foglalkozzam a külvilággal, csak amivel kell. Emellett a 10 kilométeres távért beáldoztuk a három medencés számomat is, de – megérte! Örülök, hogy Dáviddal együtt a maximumot sikerült kihoznunk a versenyből, ebben nagyon sok munka volt!”