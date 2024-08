Nem várt fordulat: vízilabdázónk könnyek között bejelentette a visszavonulását, majd meggondolta magát

„Hálás vagyok a társaimnak, tudom, hogy ez jobban is alakulhatott volna, viszont büszkék vagyunk arra, hogy ezt az ötödik helyet el tudtuk hozni. A negyeddöntő után azt mondtuk egymásnak, legyen ez az új arany. Egymás tiszteletéért, a játék szeretetéért csináljuk ezt meg, már csak ezért is örülök, hogy ötöspárbajra tudtuk menteni a mérkőzést, ott nálam már nem volt kérdés, hogy a szív fog nyerni. Ez a második olimpiám, örök életemben emlékezni fogok erre, ez most egy húszéves pályafutás lezárása. Húsz éve mentem le először edzésre, örülök és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ez így végződött. Nagyon élveztem a csapattal együtt lenni az olimpián, nem számít, hogy nem lett érem, büszke vagyok a társaimra” – mondta Vályi Vanda.

Vályi Vanda, aki aki kedden lesz 25 éves, 2015 óta válogatott, 2021-ben Tokióban tagja volt az olimpián bronzérmes csapatnak, 2022-ben Budapesten, idén februárban pedig Dohában vb-ezüstérmes lett.

Úgy tűnik elhamarkodott volt a nyilatkozat, ugyanis szombat estére új helyzet állt elő. Az MTI információi szerint Vályi Vanda mégsem vonul vissza.