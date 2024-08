Meddig lesznek még mumusai Szoboszlainak a Vörös ördögök?

Nyitókép: Kamil Krzaczynski/AFP

Az angol labdarúgó-bajnokságban, a Premier League-ben a legnagyobb múltra a Manchester United és a Liverpool összecsapása tekint vissza. A hétvégén, vasárnap (17 óra) Anglia két legeredményesebb csapata találkozik egymással. A Pool frissen kinevezett új menedzserével, a Jürgen Klopp után érkező Arne Slottal két győzelemmel kezdte a bajnokságot, Erik ten Hag pedig hazai sikerrel és egy idegenbeli vereséggel nyitotta a 2024/25-ös idényt. A legutóbbi három találkozójukból kettő döntetlennel végződött, egyet pedig a Vörös Ördögök nyertek meg. Az az egy siker pedig később FA-kupa győzelmet is hozott a United számára.

A Liverpoolba egy év érkezett Szoboszlai Dominiknak eddig még nem sikerül győznie a manchesteri vörösök ellen, két döntetlen (0-0, 2-2) a bajnokságban, és egy vereség az FA-kupában. Pedig a Manchester United a legutóbbi 12 Premier League meccséből mindössze egyet nyert meg a Liverpool ellen, amikor a 2022/23-as idényben 2–1-re győzni tudott az Old Traffordon.

A Pool a Klopp-éra legutolsó öt összecsapásából mindössze egyet tudott megnyerni, az viszont nagyot szólt, 7–0-ra győzött az Anfielden.

Az 1992 óta létező angol Premier League-ben a 64 lejátszott meccsen 29 United győzelem, 16 döntetlen, 19 Liverpool siker született.

Várhatóan vasárnap is ott lesz a Vörösök kezdőcsapatában Szoboszlai.

Slot a magyar focista számára is megtalálta a legjobb helyet a pályán, mivel a középpályás előretolt pozícióban szerepelhet.

Ez visszatérés ahhoz, amit Lipcsében láthattunk tőle az Angliába történő tavalyi igazolása előtt. A válogatott csapatkapitánya 91 mérkőzésen 20 gólt szerzett az RB Leipzigben ezen a poszton, ami fiatal korát tekintve szép teljesítmény. A sportinglife.com azt írja, nem lennének meglepve, ha ebben a szezonban kétszámjegyű gólt szerezne Dominik. A középpályás az első két meccsen a jobb oldalról támogatta Mohamend Szalah-t és Trent Alexander-Arnoldot is, úgy látják, ez egy olyan pozíció, amelyben Lipcsében is nagyon eredményes volt. A Bundesligában jobbszélsőként átlagosan 3,6 meccsenként szerzett gólt. Az előző szezonban is előfordult, hogy a jobb oldalon volt, de a mostani fix szerepnek tűnik a Slot-rendszerben, ami azt jelenti, hogy sokkal rendszeresebben várhatunk tőle gólt.