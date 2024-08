Gyulay Zsolt: Örömteli számomra, hogy a fiatalok eszméletlenül bátran és jól versenyeztek

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

„Én azt fogalmaztam meg, hogy egy olimpikonnak a célja az lehet, hogy ha kijut egy olimpiára, akkor az élete legjobb teljesítményét nyújtsa. Küzdjön Magyarországért, küzdjön a maga sikeréért, és azt gondolom, hogy ezt a csapatnak a nagy része teljesítette, és az eredményekben is látszik. Természetesen szerettünk volna több érmet, remélem még lesz, mert éppen most Gulyás Michelle egy hibátlant lovagolt. (Az interjú az öttusa döntője közben készült- a szerk.) Úgyhogy szeretnénk még érmet, de attól függetlenül azért vannak meglepetések számomra is, hiszen ki gondolta volna, hogy mondjuk kajak-kenuban éppen nem szerzünk aranyérmet, vagy birkózásban nem szerzünk aranyérmet, tehát nyilván vannak az embernek hiányérzetei, de összességében azt gondolom, hogy eddig nagyon-nagyon tisztességesen szerepelt a magyar olimpiai csapat” – nyilatkozta az atv.hu-nak Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

Az egykori klasszis kajakozó azt is elárulta: ő egy meglepetés taekwando-aranyban is reménykedett, igaz nem ott, hanem Salim Omar Gergelynél.

„Ettől függetlenül egy olimpiában mindig benne van ez, és az az örömteli számomra legalábbis, hogy a fiatalok voltak azok, akik eszméletlenül bátran és jól versenyeztek, vagy akik első olimpiájukon voltak, és szemtelenül fiatalon nagyon jól szerepeltek, és ez nagyon örömteli, mert Los Angelesre azt gondolom, hogy még izmosabb csapattal tudunk majd elmenni” – tette hozzá Gyulay, aki úgy érezte, hogy a franciáknak ez valamiféle óriási nemzeti összetartozást jelképezett ez a sportesemény.

„Az, hogy a fiatalok tényleg csapatokban éneklik a Marseillaise-t – tehát nagyon-nagyon jó hangulata volt. Az, hogy természetesen a sportolóknak voltak kényelmetlenségeik a transzporttal, a falubéli dolgokkal, ez minden olimpián megvan. Párizs óriási város és a közlekedést nehéz volt megszervezni, ennek ellenére szerintem nagyon sok párizsi kiköltözött az olimpia ideje alatt, és viszonylag jó volt ez is, és jól működött az olimpiai sáv is. Úgyhogy azt gondolom, hogy soha rosszabb olimpiát. És ezeken a helyszíneken, ahol például most is vagyunk a Versailles-i kastélynál, ez elképesztő előny a franciáknál” – mondta a MOB vezetője.