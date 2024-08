Az új brazil csodatini véghez vitte, amit Puskás Ferenc és Cristiano Ronaldo nem tehetett meg a Real Madridban (VIDEÓ)

Nyitókép: Facebook/Real Madrid

Július 21-én lett nagykorú, a futballban már évek óta nagykorúnak számít. Endrick Brazília és immár a Real Madrid legfőbb reménysége, csiszolatlan gyémántja. Az ifjú támadót már évekkel ezelőtt leigazolta a rekord BL-győztes spanyol sztárklub, ám meg kellett várnia a fent említett dátumot, hogy hivatalosan is a soraiban tudhassa. Addig hazájában, a Palmeirasban pallérozódott. Most berúgta az ajtót a Realnál is, vasárnap megszerezte az első gólját tétmérkőzésen.

Az európai Szuperkupa-győzelem után még csak döntetlenre futotta a királyiaknak a bajnoki nyitányon (Mallorca, 1-1), a második fordulóban már hengereltek: 3-0-lal küldték haza a Valladolidot. Valverde nyitotta a gólok sorát az 50. percben, Brahim Diaz biztosította be a három pontot a 88.-ban. Akkor két perce már a pályán volt a Kylian Mbappét váltó brazil csatár, aki a 90+6. percben feltette a koronát a Real teljesítményére,

megszerezte a harmadik gólt, egyszersmind saját maga debütáns találatát. Nem csupán ez volt az első madridista találata, ez volt konkrétan az első pályára lépése!

The power Endrick generated on his shot was insane.



This is his weak-foot. pic.twitter.com/AwlbT2936o — TC (@totalcristiano) August 26, 2024

A brazil támadó amúgy sem arról híres, hogy lopná a napot: a Palmeirasban 82 meccsen 21 gólt szerzett, a felnőtt brazil válogatottban 10 fellépésén már háromszor ünnepelhetett – már Pelével említik egy lapon. A Real Madrid történetében azonnal csúcstartóvá vált, 18 évesen és 35 naposan ő lett a legfiatalabb légiós a klub színeiben, aki betalált a La Ligában.

Joggal kérdezhetik, hogy ez hogyan lehetséges ott, ahol Puskás Ferenc vagy Cristiano Ronaldo és a brazil Ronaldo is ontotta a gólokat. Nos, úgy, hogy az említett korszakos világklasszisok nem pályafutásuk elején, hanem érett játékosként kerültek a spanyol óriáshoz. Ha pedig őket veszi viszonyítási pontnak Endrick, bizony akad még jónéhány komoly kihívás, rekord, ami arra vár, hogy megdöntse. Nyilatkozata alapján kellően értelmes is ahhoz, hogy tudja, egyelőre még várnia kell a sorára, de azt is, hamarosan eljön az ő ideje is.

"Korábban már szereztem gólt a Bernabéuban, de azt nem a Real Madrid színeiben tettem. Ma mutatkoztam be, s nem találom a szavakat, csak Istennek tudom megköszönni, hogy mindez megtörtént velem.

Még sokáig itt leszek és várni fogok a saját pillanataimra. Bízok az edzőben, s türelmes vagyok”

– idézi az nso.hu Endricket, akit 2023-ig szóló szerződés köt a Real Madridhoz.