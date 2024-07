Édesapja sikereit ismételheti meg Benedek Mór, ha így folytatja

Nyitókép: MVSZ

Jóképű, mint az apja, és úgy tűnik, a vízilabdához is megvan tehetsége Benedek Mórnak. A 17 éves, kapásoldalon játszó fiatalember a Buenos Airesben rendezett U18-as világbajnokságon vb-címig vezette a magyar válogatottat, ráadásul a szerbek ellen 12–10-re megnyert fináléban két, szemet gyönyörködtető góllal vette ki a részét a sikerből. Egy biztos, az édesapja, Benedek Tibor a páratlan tehetségét a fiának is továbbadta.

Ha valamikor, akkor most biztosan elégedetten tekint le ránk egy felhő széléről a játékosként háromszoros olimpiai bajnok, Eb-győztes és világbajnok Benedek Tibor, aki 2020 nyarán, hosszan tartó betegség után hagyott itt bennünket. A valaha volt egyik legjobb vízilabdázó most boldog lehet ott, a többi égi csillag között, ugyanis itt lent, a Földön ismét egy Benedekről beszélnek az uszodák világában. Ugyanis hőn szeretett fia, Mór is bevéste az első bejegyzését a sportág aranyoldalaira – írja a Magyar Nemzet.

Apa és fia között nemcsak külsőleg van hasonlóság – egyébként úgy is elképesztő, mint két tojás –, hanem a pályafutásukat illetően is.

A karrierjük kezdetét tekintve sok a hasonlóság közöttük. Benedek Tibor A 17 éves nyerte pályafutása első aranyérmét az U17-es Európa-bajnokságon. Ez persze már jó rég, még 1989. július 23-án volt. Az isztambuli döntőben Magyarország 10–9-re verte Jugoszláviát, s Benedek Tibor 3 gólt lőtt. A legendás pólós fia, Mór is 17 éves szerezte pályafutása első aranyérmét, ő Argentínában, az U18-as világbajnokságon. A 2024. július 10-én, Buenos Airesben rendezett döntőben Magyarország 12–10-re győzte le Szerbiát (amely az egyik jugoszláv utódállam, s még ebben is hasonlít a papájához), s Benedek Mór a fináléban két gólt dobott.

„A legenda újjáéled, a mi szemünk pedig picit nedvesebb a szokásosnál is”

– írta közösségi oldalán a magyar szövetség.