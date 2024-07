„Államilag asszisztált doppingolás Magyarországon nincs!” (VIDEÓ)

Nyitókép: Getty Images

A Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezetője hosszabb interjút adott az m4sport.hu-nak, melyben elmondta, hogy

az olimpiára készülve megemelik a nemzeti szintű doppingellenőrzéseket, hogy kizárólag olyan sportoló vehessen részt a játékokon, aki egy komolyabb szűrőprogramon átesett, hisz így lehet megőrizni az olimpiai eszme tisztaságát így lehet megőrizni.

Tiszeker Ágnes az öt magyar doppingesetet hozó 2004 olimpiát követően lett első számú felelőse a hazai doppingellenőrzéseknek. „Az athéni öt pozitív magyar doppingeset a WADA-t is elgondolkoztatta, sokat szigorodott utána az ellenőrzés is és új szabványok kerültek bevezetésre, így a magyar példán a világ is sokat tanult, ennek az volt az ára, hogy a hírhozókat nem szokták szeretni. De mostanra már merem remélni, a sportolók elfogadják és tisztában vannak vele, az ellenőrzés része az életüknek” – mondta az elnök.

Tisztában van vele, egy olimpiai aranyérmes ugyanúgy nem örül neki, ha az ünneplés helyett éppen ellenőrzésre kell menni, mint mondjuk egy dobogóról éppen csak lemaradó sportoló. Ennek ellenére rendkívül együttműködőek a sportolók, hiszen tisztában vannak vele, ez is a munkájuk része.

„Egy sportolónak az év valamennyi napján ki kell jelölnie egy órát, amikor tudja, hogy hol tartózkodik és lehet őt ellenőrizni. Ezt három hónapra előre kell megtennie, de természetesen még az utolsó pillanatban is változtathat rajta, de ezt jeleznie kell” – mutatta be a rendkívül szigorú szabályokat.

Kun Anna hibája, hogy doppingvétséget követett el

Tiszeker Ágnes beszélt az olimpiáról lemaradó párbajtőröző, Kun Anna esetéről is. A sportoló azért nem vehet részt a párizsi játékokon, mert doppingvétséget követett el azzal, hogy 12 hónapon belül 3 ellenőrzésen ne tudott részt venni. Az elnök közölte, nagyon-nagyon sajnálja, hogy így történt, és bosszantja is az eset, de a sportoló felelőssége, hogy ez történt.

Úgy véli egy rendkívül tehetséges, világranglistán 4. sportolónak és a környezetében lévő sportszakembereknek erre nagyon oda kell figyelni, és ilyen hibát nem lehet elkövetni.

Hozzátette, az is óriási hiba, hogy a sportoló nem módosította időben a holléti információját – sportolók az ellenőrzés megkezdéséig ezt megtehetik – pedig amennyiben ezt megtette volna, nem büntették volna meg.

Szerinte egy profi sportolónak a napi 60 perces rendelkezésre állást képesnek kell lennie biztosítani, és egyszer-kétszer lehet hibázni, de hogyha ez kétszer megtörténik, akkor nagyon figyelnie kellene, hogy többször ez ne forduljon elő.