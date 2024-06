Véget ért a szappanopera – Mbappé a Real Madrid játékosa, de ez áldozattal jár mindkét félnek

Nyitókép: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A Real Madrid hivatalosan is bejelentette a francia világbajnok Kylian Mbappé érkezését. Ezzel véget ért az évek óta húzódó szappanopera-jellegű átigazolási sztori, amit már a legelvetemültebb futballrajongók is untak. A királyi klub hivatalos oldalán közzétett közleményben jelentette be a francia támadó érkezését, amelyben tömören úgy fogalmaz,

„A Real Madrid C.F. és Kylian Mbappé megállapodott, hogy a labdarúgó a következő öt szezonban a Real Madrid játékosa lesz”.

Mbappé tehát 5 éves szerződést kötött a Reallal, amely elvileg ingyen szerződtette a világ egyik legdrágább labdarúgóját, ám ennyire nem egyszerű a helyzet, a klubnak óriási összegbe kerül a labdarúgó megszerzése. A támadó a hírek szerint a 9-es mezben fog játszani a balncók együttesében.

A labdarúgó közösségi oldalán szintén közzétette a hírt, ezzel a kommentárral kiegészítve: „Egy álom vált valóra. Örülök és büszke vagyok, hogy csatlakozhatok álmaim klubjához, a Real Madridhoz. Senki sem érti, mennyire izgatott vagyok most. Alig várom, hogy találkozzunk, Madridisták, és köszönöm a hihetetlen támogatást. ¡Hala Madrid!”

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024

A Nemzeti Sport cikke szerint Mbappé 2017-ben először egy évre kölcsönbe, majd közel 150 millió euró ellenében igazolt a Monacótól a Paris Saint-Germainhez. 2022-ben a madridiak már megpróbálták megszerezni az akkor 23 éves támadót, aki viszont szerződést hosszabbított Párizsban, ugyanakkor megerősítette: Florentino Pérez, a Real Madrid klubelnöke valóban megkörnyékezte. Ezzel egy időre lezárult az átigazolási kálvária.

Két évvel később aztán folytatódott a történet, Mbappé májusban videoüzenetben köszönt el a PSG-től. „Az elmúlt években az a kiváltság ért engem, hogy tagja lehettem a világ egyik legjobb klubjának, egyúttal a legnagyobb francia klubnak. Itt éltem át először, milyen óriási nyomás alatt futballozni, játékosként is fejlődtem, miután a sportág legnagyobb legendáival játszhattam együtt. Emberként is sokat fejlődtem, hiszen a sikerek mellett nemegyszer hibáztam is” – fogalmazott Mbappé.