Riválistól venne edzőt az újjáalakuló Újpest?

Ahogy arról május 27-én beszámoltunk, az Újpest FC nem hosszabbította meg Mészöly Géza június 30-án lejáró szerződését, így a rutinos szakember nem marad a lila-fehérek edzője. Az utóbbi napokban-hetekben több név is felmerült, mint lehetséges következő vezetőedző. Szó volt többek között arról a Lőw Zsoltról, aki nem marad Thomas Tuchellel Müchenben, és a korábbi Fehérvár edző, Marko Nikolics is jelölt volt a posztra. (Nikolics azóta a CSZKA Moszka vezetőedzője lett, amit a klub hivatalosan is bejelentett.)

A Nemzeti Sport legújabb információi szerint most azonban egy új név került a kalapba, méghozzá nem másé,

mint a Fehérvár FC-t irányító Bartosz Grzelaké.

A lap úgy tudja, hogy az Újpest az utóbbi hetekben már fel is vette a kapcsolatot a svéd vezetőedzővel, és miután már lejárt a szakember szabadsága, hivatalos ajánlatot is tettek a megszerzéséért. A tárgyalások a Fehérvárral még folyamatban vannak, mivel a svéd edzőt 2025 júniusáig köti szerződése a jelenlegi klubjához. Grzelak 2023-ban, a tavaszi szezon közben vette át a Fehérvár FC irányítását, melyet előbb bent tartott az első osztályban, majd a most befejezett idényben nemzetközi szereplést érő 4. helyen végzett a csapattal.

Információk szerint az Újpest az edző mellett Bese Barnabás iránt is érdeklődik, a lejáró szerződésű védővel még nem történt megállapodás.