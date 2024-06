Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„A magyar néplélek megint olyan sebességgel emelkedett kishitűsége rohamásójával mélyített szakadékából a nagyravágyása emelte tornyába, hogy ha minden rendben van is vele, akkor is szédülni kezd.

Az észszerű értékítélet nehéz, de úgy látszik, hogy az előző évek Marco Rossi-i törekvése, miszerint a magyar csapat ne csak alárendelt pozícióból, hanem egyenlő helyzetből vagy – ha kell – nem teljesen kutyaütő csapatok ellen is labdás játékban legyen képes minőségi különbséget kialakítani, megbicsaklott.

A magyar együttes reménye szinte teljesen kontrákra és fájdalmasan Csank János-i, akár a felezővonalon túlról is felívelt szabadrúgásokra, beadásokra szűkül. Szoboszlai Dominik immár ki is mondott fizikai gondjai nehezítik legjobbunk egy-egyeit, és ezzel meg is határozzák esélyeinket a labdabirtoklás fázisában. Nagy ritkán tudunk a széleken létszámfölénnyel, háromszögeléssel bontani egy újabb beadásig. Ez gyakorlatilag minden eddigi meccsünk nagy részére igaz volt, és a játékosminőség miatt lehet így. Erről nem a válogatott keret tagjai tehetnek, hiszen ők a legjobbak, hanem a rendszer, amely igen kis számban képes megfelelő kvalitású futballistákat nevelni, inkább honosításban, hazacsábításban erős.”