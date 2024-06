Lewandowski nélkül is kis híján összejött a bravúr: Hollandia – Lengyelország 2-1!

Válaszként Van Dijk lövését hárította óriási bravúrral Szczesny, ám a 30. percben már ő is tehetelen volt: Cody Gakpo szánta rá magát egy lövésre, és mivel a bomba meg is pattant Salamon testén, az eddig hiba nélkül védő Juve-kapus is tehetelen volt... Lengyelország – Hollandia 1-1!