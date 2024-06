Itt a Fehérvár új edzője!

Nyitókép: Archív/fehervarfc.hu

Ahogy arról beszámoltunk, a Fehérvár edzője, Bartosz Grzelak az Újpestnél folytatja pályafutását, így a székesfehérvári klubnak új trénert kellett keresnie.

Nem is tétováztak sokáig a vezetőségben, máris megvan az utód, Pető Tamás lett a Fehérvár vezetőedzője

– adta hírül a rangado.24.hu.

„Hétfőtől Pető Tamás irányítja NB I-es labdarúgócsapatunk szakmai munkáját – a klubunknál korábban játékosként, játékosmegfigyelőként, másodedzőként és megbízott edzőként is dolgozó szakemberrel mindenben megállapodtunk a közös munkáról, így az adminisztratív teendők elvégzése után hétfőn megkezdi a munkát csapatunkkal” – olvasható a klub közleményében.

Pető játékosként Veszprémben, Győrben, Fehérváron (az 1996/97-es idényben 37 mérkőzésen 6 gól került a neve mellé), Újpesten, a Vasasnál és Pápán is megfordult, illetve légióskodott Belgiumban és Hollandiában is. A magyar válogatottban 1998 és 2002 között 14 alkalommal szerepelt. Visszavonulása után 2011 és 2012 között játékosmegfigyelőként dolgozott a Vidinél, majd 2015 júliusától 2018 decemberéig másodedzőként segítette Bernard Casoni, Horváth Ferenc, Henning Berg és Marko Nikolics munkáját is. Casoni távozása után 2015. augusztus 19-e és október 6-a között – Horváth Ferenc érkezéséig – 8 mérkőzésen (6 NB I-es bajnokin és 2 Európa Liga-selejtezőn) megbízott edzőként irányította a Vidit – írja a Fehérvár a hivatalos honlapján.

Arról, hogy kik lesznek Pető Tamás szakmai stábjának tagjai, még folynak az egyeztetések.