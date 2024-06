Európa-bajnoki résztvevő magyar válogatott focistát igazolt az Újpest!

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs

Bese Barnabás személyében válogatott labdarúgót szerződtetett az Újpest FC. A Mol-csoport birtokába került patinás együttes ingyen szerezi meg a Fehérvár FC-nél lejáró szerződésű 30 éves hátvédet. Arról nem számoltak be a lila-fehérek, hogy mennyi időre szól a kontraktus. Az elképzelések szerint a 188 cm magas szélső védő stabilitására, nemzetközi tapasztalatára és a rutinjára számítanak, amit átadhat a fiataloknak is, hogy a megfelelő irányba terelje őket. A bemutatás értelmében Bese remekül használható öt és négy védős rendszerben, magasságával pedig hozzájárulhat az elmúlt idényben komolyt gondot okozó pontrúgások elleni védekezéshez is.

„Egyből éreztem a vezetők bizalmát, és remélem, hogy ezt a pályán mielőbb meg tudom hálálni. Hiszek abban a projektben, amit felvázoltak Újpesten, szeretnék minél jobb teljesítményt nyújtani, hiszen megtiszteltetés ennek a klubnak a mezében futballozni” – nyilatkozta az Újpest FC hivatalos oldalának Bese.

Pályaív, válogatott

Bese Barnabás az MTK akadémiáján nevelkedett, 18 évesen mutatkozott be az NB I-ben, közel 100 mérkőzésen szerepelt, mielőtt 2016-ban Franciaországba, a Le Havre csapatához igazolt. A másodosztályban négy éven át állandó játéklehetőséget kapott, majd a belga élvonalbeli Leuven játékosa lett. 2022 elején hazatért és a székesfehérváriakhoz szerződött. A „Vidi”-ben összesen 57 tétmérkőzésen játszott.

Eddig 23-szor szerepelhetett a nemzeti csapatban, részt vett a 2016-os Európa-bajnokságon, amelyen Bernd Storck a második félidőben pályára is küldte Portugália ellen (3-3) Gera Zoltán helyett.

Marco Rossi 2018 őszi munkába állása után számolt vele, végig a pályán volt a Puskás Aréna 2019-es avatóján, több világbajnoki selejtezőn és Nemzetek Ligája-összecsapáson is szerephez jutott. Legutóbb viszont közel 4 éve, 2020 novemberében lépett pályára címeres mezben a Szerbia elleni (1-1) NL-találkozón.

Az Újpestet a mostani kontinensviadalon Csoboth Kevin képviseli...

Hazacsábították Olaszországból

Dénes Adrián is Újpesten folytatja pályafutását. A 20 éves labdarúgó 2021-ben a Budapest Honvéd akadémiájáról igazolt a Fiorentina utánpótlásába, másfél év után a Cesenához került kölcsönbe. Visszatértét követően 2023 nyarán, jó teljesítményének köszönhetően a friss Európa-konferencialiga ezüstérmes nagycsapatában is bemutatkozhatott felkészülési mérkőzésen. A fiatal szélső a firenzeiek Primavera-csapatával Olasz Kupa- és Szuperkupa-győzelmet is ünnepelhetett, emellett a magyar U18-as és U20-as válogatottakban is szerepelt már. Dénes a támadósorban több poszton is bevethető, az esetek nagy részében pedig – ballábas lévén – jobb oldali tükörszélsőt játszik. Sebessége és cselezőkészsége kiemelkedő, olaszországi neveltetése révén taktikailag érett – méltatja a klub a tehetséget.