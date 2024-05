Stílusosan engedi majd ki a gőzt Dárdai, miután otthagyja a Herthát (VIDEÓ)

Hazai búcsú

Szép győzelmet aratott szombaton a Hertha, amely 3-1-re felülmúlta vendégét, a szintén szebb napokat látott Kaiserlauternt a német másodosztályú labdarúgó-bajnokság utolsó előtti fordulójában. A Debrecenben és Diósgyőrben is megfordult Haris Tabakovics gólt szerzett, a három Dárdai fivér közül Márton és Palkó is a kezdőcsapatban kapott helyet, az élvonalbeli Wolfsburgba tartó Bence – ahogy február közepe óta mindig – ezúttal sem volt kerettag. A berliniek örömébe üröm is vegyült, a szurkolók körében (is) népszerű vezetőedző, Dárdai Pál a távozásáról beszélt a lefújás után.

„Mindig itt ragadok egy évre, aztán a csapat, a szurkolók és a vezetőség döntenek – ezúttal az eredmény az, hogy Pál nem folytatja tovább. Minden meg van már beszélve a háttérben és ez nem probléma, berlini vagyok és az is maradok.

30 éve vagyok a Herthánál, ez már a 120. búcsúm lesz itt. Teljesen normális, ami történt, egyáltalán nem érzek sem haragot, sem boldogságot”

– beszélt őszintén az ARD televíziónak, ebből idézett az m4sport.hu.

Mindig kéznél van

Dárdai Pál 1997 januárjában igazolt Berlinbe, ahol 373 mérkőzésen lépett pályára. A klub utánpótlásában kezdte edzői pályafutását, irányította a magyar felnőtt labdarúgó-válogatottat is, s többször nevezték ki a Hertha vezetőedzőjének. 2015 és 2019 között például 172 mérkőzésen irányított a Tranfermarkt adatai szerint. A mostani regnálása felettébb stresszere sikeredett: 2023 tavaszán szinte reménytelen helyzetben vette át a végül a Bundesligából kieső, belső viszályokkal teli egyesület első csapatát. Az anyagi csőd szélére sodródott klub másodosztályú indulása is veszélybe került, értelemszerűen megerősíteni sem tudták a játékoskeretet. A feljutásra végül nem is volt valós esély, ráadásul többször a kritikák kereszttüzébe került, mert három fiát is játszatta. Idén az újságírókkal is összekülönbözött, s a Hertha nem állt ki mellette... A magyar szakemberre rá is fér egy kis lazítás, s majdnem teljesíti is a klasszikus sör, bor, pálinka „útvonalat”.

„Most hazamegyek, ahol

a család és a kutyám vár rám. Először iszom egy sört, majd egy kis bort, később pedig elszívok egy szivart.

Kiélvezem az egész napot, aztán folytatom a munkát, mivel még áll előttünk egy szép hét, motiválnom kell a srácokat” – adott betekintést a kulisszák mögé.