Hol kallódott eddig az Európa Liga döntő triplázó hőse, Ademola Lookman?

Nagy napot fogott ki

Tarthatatlan volt a döntőben a nigériai játékos, aki előtt viszonylag nagy területek adódtak, ő pedig kihasználta a gyorsaságát. Az első gólját a tétovázó védőjét megelőzve, a másodikat szép csel utáni csavarással, a harmadikat egy kontratámadás végén, ballal lőtt bombával érte el. A találatokat az UEFA oldalán megtekinthetik. Sokkolta a leverkusenieket, élvezte a játékot. Nem kétséges, eddigi pályafutása legjobb mérkőzését játszotta. Az előző 10 EL-meccsén összesen kétszer volt eredményes.

„Életem egyik legszebb estéje a mai, egészen hihetetlen, hogy pont a döntőben szereztem meg az első mesterhármasomat.

Nem is tudom elmondani, mennyire boldog vagyok. Nagyon felkészültünk a mérkőzésre, a védekezésünk rendben volt, minden összeállt, mindenki nagyszerű teljesítményt nyújtott a csapatból” – értékelt szűkszavúan, majd mint a felvételen látható, megtartotta a meccslabdát, és az édesanyjával, később a teljes családjával ünnepelt.

Kereste a helyét

Ademola Lookman tette azért sem mindennapi, mert ezt megelőzően 1975-ben szerzett három gólt egy játékos (Jupp Heynckes) európai kupasorozat döntőjében. Összesen is mindössze hatszor fordult elő, hogy valaki legalább triplázott, Puskás Ferenc négy gólt is lőtt az 1960-as BEK döntőben... A nigériai szülőktől származó támadó Londonban született, és angol csapatokban nevelkedett.

A Charlton nagy tehetségeként igazolta le az Everton 2015-ben, hogy azután ide-oda adogassa a Leicester, a Fulham és Lipcse.

A németeknél 24 mérkőzésen 5 gólig jutott, az Evertonban ugyanannyi fellépésen négyet szerzett. 2022 nyarán az Atalanta fantáziát látott benne, Gianpiero Gasperini pedig bizalmat szavazott neki, amivel él is: 75 találkozón már 27 gólt és 16 asszisztot „termelt”. A bergamóiak mintegy 10 milió eurót fizettek a Leipzignek a játékjogáért, amit azóta megháromszorozott. Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ki szeretné vásárolni a 2026 nyaráig érvényes szerződéséből. Időközben nigériai felnőttválogatott is lett, holott korábban végigjárta az angol korosztályos nemzeti csapatokat...

Nagy menetelés

Az Atalanta azok után tudta megnyerni az Európa Ligát, hogy egy hete az olasz kupa döntőjében alulmaradt a Liverpoollal szemben. Talán az ott szerzett tapasztalatok is segítették a felkészülést a Leverkusen ellen. A döntőben meggyőző teljesítményt nyújtott Gasperini együttese, amely a kieséses szakaszban a Sporting Lisszabont, a Liverpoolt és a Marseille-t is búcsúztatta. Az olasz bajnokságban az utolsó forduló előtt a Bajnokok Ligája indulást érő 5. helyen áll a bergamói brigád, amely úgy éri el a sikereit, hogy nem foglalkoztat nagy sztárjátékosokat. Ademolo Lookman mindenesetre most nevet szerzett magának.