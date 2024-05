Véget ért a Leverkusen tündérmeséje... Az Európa Liga döntőjében: Atalanta–Bayer Leverkusen 3-0

Nyitókép: Ki gondolta volna? Adamo Lookman duplázott az első félidőben! Fotó: MTI/EPA Adam Vaughan

További érdekesség: az Atalanta a hétvégén bukta el az Olasz Kupát (a Juventus ellen 1–0-s vereséget szenvedtek Piero Gasperini játékosai, bár az is igaz: a Lecce elleni idegenbeli bajnokin egy 2–0-s sikerrel vigasztalódtak), a Leverkusen pedig éppen a hétvégi kupafináléra készül (a másodosztályú Kaiserslautern állhatja útját) – mindeközben pedig megvívnak az Európa Liga trófeájáért is.

Közismert, hogy a Bayer Leverkusen 52. veretlen tétmérkőzésére készül (ezzel Xabi Alonso együttese abszolút rekorder), ráadásul, ha megnyerik a második számú európai kupát, történelmi triplázást hajtanak végre!

„Örülünk, hogy bekerültünk a fináléba, ennek eredményeként egy héten belül két döntőt játszhatunk. Nagyszerű karaktert mutattunk az Európa Liga elődöntőjében is, ezért azt mondom:

játékosaim megérdemlik, hogy mindhárom címet megnyerjék!”

– ezt már Xabi Alonso mondta a mérkőzés előtt, az UEFA hivatalos honlapján.

Szinte semmi sem szól tehát az Atalanta mellett – de ilyenkor szokott valami nagyon meglepő történni...

Nem véletlen, hogy Gian Pietro Gasperini is optimista az EL-döntő előtt: „A döntő történelmi esemény lesz. Az olyan csapatok számára, mint a miénk, ez valóban hihetetlen, de jó ómen mindenki számára. A Liverpool után is ünnepeltünk, a Sporting után is, de nagyon jól tudjuk, hogy még nincs vége”

A finálét a romániai Kovács István vezeti, a két csapat a következő összeállításban lép pályára a dublini Aviva stadionban:

Atalanta: Musso – Djimsiti, Hien, Kolasinac – Éderson, Koopmeiners, Ruggeri – Zappacosta, De Ketelaere, Lookman – Scamacca

B. Leverkusen: Kovar – Hincapié, Tah, Tapsoba – Alex Grimaldo, Xhaka, Palacios, Sztanisics – Wirtz, Adli, Frimpong

90+4. perc

VÉGE!!!

90+1. perc

A csereként beállt Hlozek küld egy egészséges bombát az Atalanta kapujára, a labda alig száll mellé.

90. perc

A mérkőzés első VAR-ozása: egy lehetséges leverkuseni büntetőt vizsgálnak – tovább! Négyperces lesz a hosszabbítás.

82. perc

A Leverkusen két cseréje játszik össze: Tella beadását Schick továbbítaná a kapuba, de Djimsiti bravúrosan szögletre szerel.

80. perc

Wirtz lövését könnyedén fogja Musso.

75. perc

MESTERHÁRMAS!!! Scamacca passzát kapja Ademola Lookman, aki a tizenhatoson belül egy biciklicsellel elküldi vadászni Tapsobát, és nemes egyszerűséggel a léc alá vágja a labdát. Atalanta – Bayer Leverkusen 3-0!

Történelmi teljesítmény: az Atalanta nemzetközi kupát nyert, Ademola Lookman személyében először szerzett egy játékos mesterhármast az EL döntőjében Fotó: MTI/EPA/Damien Eagers

73. perc

A csereként beállt Andrich hevesen reklamál Kovácsnál, aki egy sárga lappal hűti le a kedélyeket. Inkább futballozna kicsit a Leverkusen cseréje...

70. perc

Ezt sem igazán lehet vitatni: Koopmeinersé a következő sárga, miután visszarángatja Wirtzet.

67. perc

Tapsoba is besárgul, miután összekoccintja az ígéretes helyzetben meglóduló Lookman bokáját.

64. perc

Wirtz előre ívelését Musso – saját testi épségét sem kímélve – üti ki az életveszélyesen berobbanó Grivaldo elől. Az Atalanta argentin kapusát rövid ideig ápolni kell.

Az Atalanta kapusa, Juan Musso mindent hárított! Fotó: MTI/AP/Frank Augstein

60. perc

Zappacosta kap sárga lapot, mert felrúgta Adlit.

59. perc

Éledezik a Leverkusen: Adli éles beadását üti ki Musso, Frimpong kapásból lő – fölé!

55. perc

A sárgalapos Scamacca vágja véletlenül torkon Hincapiét – az Atalanta támadója megússza az újabb figyelmeztetést...

49. perc

Koopmeiners életveszélyes beadását bravúrosan rúgja szögletre Hincapié. Előtte egy nem mindennapi jelenet: Kovács István játékvezető – azért, hogy ne találja el – elhajol egy labda elől, ám egyensúlyát veszti és a földre csücsül. Persze, villámgyorsan fölpattan és fut tovább...

SZÜNET UTÁN

45. perc

Két perc lesz a hosszabbítás.

43. perc

De Ketelaere vzeti rá a hátráló védőkre a labdát, 16 méterről lő, ám ezúttal véd Kovar.

35. perc

Az eddigi legnagyobb lehetőség a Bayer Leverkusen előtt: Grimaldo ugrik ki a tizenhatos baloldali sarkánál, ám gyenge emelése elhal Musso ölében. Még ugyanebben a percben Scamacca kap sárga lapot, mert abszolút felelőtlenül lép oda Adlinak. A játékostársa testi épségét féltő, és emiatt reklamáló Wirtz is besárgul.

26. perc

Ismét Ademola Lookman villan: egy eladott labda után kerül a bőrgolyó a villámléptű szélső elé, aki egy remek cselt csinál befelé, majd kitűnően lövi ki a hosszú sarkot! Atalanta – Bayer Leverkusen 2-0.

Nagy bajban a német bajnok – de ebben az idényben nem először kerül kétgólos hátrányba, és eddig mindig ledolgozta a hátrányát...

Érdekesség: a duplázó Atalanta-támadó a finálé előtt összesen szerzett két gólt az Európa Ligában.

23. perc

Az Atalanta csapatkapitánya, Djimsiti kapja a meccs első sárga lapját, miután Palaciost takarítja el.

19. perc

Meglódul a Leverkusen: Tapsoba hosszú indítása után Frimpong beadása – több közvetítőn keresztül – Sztanisics elé kerül, akinek megpattanó lövését könnyedén fogja Musso.

13. perc

Ez a 13. mérkőzés az idényben, amelyen a Bayer Leverkusen hátrányba kerül – vajon mennyire lesz szerencsétlen szám?...

12. perc

Az első szöglet az Atalantáé: Ademola Lookman adja be, a labda a Bayer védőiről Zappacosta elé kerül, akink a beadását éppen a nigériai légiós vágja be – Palacios bizony elmélázott! Atalanta – Bayer Leverkusen 1-0!

Az első gól előtti pillanat: Ademola Lookman megelőzi Palaciost és a hálóba bombáz Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen

8. perc

Lookman – Scamacca a labda útja, végül Ruggeri ad be, Scamacca fejel, a vége kirúgás.

5. perc

Az első „helyzetecske”. Musso öklöz ki egy labdát a kecsegtető helyzetben lévő Wirtz elől.

1. perc

Az Atalanta kezdi a finálét.

Már az Európa Liga-himnusz dallamai csendülnek fel.

KÖVESSÉK ÉLŐ KÖZVETÍTÉSÜNKET!