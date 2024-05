Életemben nem ért ennyi megaláztatás és igazságtalanság! – kifakadt a Haladás futballistája

Amikor még minden idillinek tűnt Szombathelyen... Fotó: haladas.hu

***

Bajner Bálint a magyar futball kissé ellentmondásos – ám a nagyközönség által egyébként nem különösebben ismert – figurája.

Itthon számos klubban (a Soprontól a Budapest Honvéden át a Siófokig, a Paksig, majd a Pécsi MFC-ig) lépett pályára, de semelyik honi klubban nem tudta huzamosabb a legnagyobb hírverést akkor kapta, amikor Angliában, a másodosztályú Ipswich Townban és a harmadosztályú Notts Countyban szerepelt.

Ugyanis miután az Ipswich Townnál, a bemutatkozó mérkőzésén a 44. percben lecserélték, Bajner mindezt azzal indokolta, hogy az edzője csak azt szerette volna, ha a szurkolók megtapsolják. Nos, ezek után trollkodták meg a magyar szurkolók az Ipswich közösségi oldalait „No, Bajner, no Party!” felkiáltással, majd ugyanezt tették a Notts County felületein is, nem véletlen, hogy mindkét klubnál kénytelenek voltak egy időre letiltani a hozzászólásokat. Megjegyzendő: Bajner az Ipswichben mindössze 5, az angol harmadosztályban 19 bajnokin jutott szóhoz.

A Borussia Dortmundnál Jürgen Klopp is megadta neki az esélyt. Fotó: Getty Images

A 33 éves támadóval kapcsolatban ne felejtsük el megjegyezni, hogy ezt megelőzően a Borussia Dortmund játékosa is volt, egészen pontosan a másodosztályú csapat keretéhez tartozott, de időnként az első gárdával is edzett.

Sőt!

Egyetlen bajnokin (19 perc erejéig) a Bundesliga I-ben is pályára lépett, ám több esélyt nem kapott a dortmundiak vezetőedzőjétől – egy bizonyos Jürgen Klopptól...

Kanyarodjunk vissza a mába: Bajnernak nem kevesebb, mint három évig nem volt csapata (utoljára 2021-ben az ugyancsak másodosztályú Pécsi MFC csapatában 9 bajnokin egy gólt szerzett), ezért is keltett kisebb meglepetést, hogy februárban szerződést kínált neki a Haladás. Mivel a 33 éves futballista Szombathelyen született, hatalmas örömmel írta alá a megállapodást, annak ellenére, hogy – állítása szerint – Újpesten is szerepelt próbajátékon, és Mészöly Gézának tetszett a teljesítménye.

Az Ipswich Townban történt 44 perces debütálás egy jelenete... Fotó: Action Images

A történtek után azonban egyetlen perc játéklehetőséghez sem jutott, mindössze két bajnokin ülhetett le a kispadra, ez boríthatta ki annyira, hogy a Haladás-szurkolók Facebook-oldalán egy nem mindennapi bejegyzést tett közzé. Ebből közlünk most részleteket:

„Néhai Édesapám, néhai Édesanyám, Családom, Testvéreim, Barátaim és Jómagam által szeretett csapatom védelmében megszegem a tiltást és tiszta vizet öntök a pohárba, annak ellenére is, hogy sokak szemében én leszek ismét a szemétláda. 2023. Augusztus 15.én érkeztem a Halihoz, Szántó Csaba invitálására. 3 forduló ment le, 3 meccs 3 vereség. Én akkor szóltam, hogy óriási nagy a baj, szívesen segítenék a magam eszközeivel.Szeptember 7-én jelezték, hogy szeretnének leigazolni, ami az egész családomat és jómagamat is hatalmas boldogsággal töltötte el.November 15-ig edzettem a csapat mellett, életemben nem ért annyi megaláztatás és igazságtalanság, mint szeretett klubom jelenlegi vezetőedzőjétől. November 15-én

beletörődtem hogy csak ámítanak és terelnek, szerződést nem kapok és nem tudom a klubot jó irányba terelni. Decemberben és januárban egyedül, olyan szintre hoztam magam fizikálisan, amire a Hali nem volt képes. Olyan fizikai teszteredményeket értem el, amire Dortmund óta sehol sem voltam képes.

Bajner Bálint utolsó élvonalbeli klubjában, Pakson egyetlen gólt szerzett Fotó: paksifc.hu

Volt több külföldi ajánlatom, de Mészöly Géza invitálására, a kinevezését következő héten lementem próbajátékra Újpestre, játszottam egy félidőt és meggyőztem mindenkit. Másnap tudta meg Homlok Zsolt tulajdonos hogy Újpesten vagyok és Mészöly Gézától könnyedén leinformálta milyen állapotban vagyok és kifejezetten ő kért el. Közölték, hogy a Tiszakécske ellen már egy félidőt tuti játszok, nagyon nagy szükség van rám. Rohantam Szombathelyre.

Minden pénzről lemondtam, egy olyan szerződést írtam alá, amin ha nem Haladás-címer van, akkor kitörlöm vele, annyit ért.

Az elkövetkező heteim ismét a megaláztatásról szóltak.A mindennapos felesleges fizikai tesztek, melyeken kiváló eredményeket hoztam, nem volt elég, hogy a csapattal edzhessek. Ha egymás közti játék volt inkább a pályaedzőt állította be helyettem Jovics mester.Egy ilyen megaláztatás után, ment fel bennem a pumpa úgy hogy rosszul lettem és mentőt kellett hívni, de semmi baj nincs, egy héten belül 3 helyről, köztük az ország legjobb legelismertebb specialistájától hoztam igazolást, hogy edzhetek. Innentől viszont az edzésekről is ki vagyok tiltva, nem tudom miért. A feltett kérdésemre mindig azt a választ kapom, hogy szakmailag és emberileg is csapatban a helyem .Akkor kérdezem én, mi a gond?A klub többször követett el szerződésszegést azzal, a szerződésben vállalt feltételeket nem adta meg nekem, mégsem tettem lépéseket az MLSZ fegyelmi bizottsága felé, inkább ,mert nem akartam tovább veszélyeztetni a licence- kérelem ügyét.A Haladás jelenlegi játékosai nem álltak ki mellettem sohasem. Jelenleg ott tartunk, hogy én költöttem milliókat arra, hogy Szombathelyen lehessek másodszorra is és a Haladástól még egy forint fizetést nem kaptam. Pont akkor írtam alá a szerződést, amióta megint nincs pénz, mégis azok közé tartozok akik nem jelentették fel a klubot.Ha a csapat lélektelen játékot mutat és kikap az utolsótól, kit emlegetnek? Csak engem! Mikor jelenleg minimális ráhatásom van a mérkőzések alakulására, vagy a csapat életére. És ezek után minden fórumon azt kapom, hogy ide nem férek be, hogy szívbeteg vagyok, hogy alkalmatlan vagyok, hogy rokkant vagyok. A mai napig bezárólag könyörgök a vezetőknek, hogy hadd edzhessek a csapattal és hadd játsszak.

Nem akarok senkit megbántani, de a fizikai paramétereimmel és nemzetközi tapasztalatommal lehet, hogy bármelyik másodosztályú meccset el tudnám dönteni,

de az edzőközpontból is ki vagyok tiltva...”

Frissítés!

A hétvégi, Kazincbarcika elleni hazai vereség utén a Szombathelyi Haladás vezetőedzője, Alekszandar Jovics benyújtotta lemondását, amelyet a vezetőség elfogadott. A szakember 31 bajnokin irányította a csapatot, ez idő alatt 9 győzelem, 11 döntetlen és 11 vereség fűzödik a nevéhez. A Haladás eddig 38 pontot gyűjtött, a bajnokságban a 13. helyen áll, az utolsó három fordulóban a Vasas ellen játszik (idegenben), fogadja az Ajkát, majd a Gyirmót vendégeként fejezi be az idényt.