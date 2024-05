Adiós, Xavi! Mégis távozik a Barcelona vezetőedzője – már az utódja is megvan!

Nyitókép: Már egymásra sem néznek... Fotó: Getty Images

Hogyan is kezdődött?

Xavi Hernández még januárban, a Villarealtól elszenvedett 4–3-as vereség után jelentette be: az idény végén mindenképpen távozik szeretett klubja kispadjáról. Ez a bejelentés azonban úgymond „helyre rázta” Gündoganékat, nem véletlen, hogy Laporta elnök és Xavi közös sajtótájékoztatón jelentette be: a szakember mégsem távozik az idény végén!

Bár megszorongatta az ősi rivális Real Madridot a Barca,

a magát évek óta hitelekből fenntartó klub jövője nem tűnik túl rózsásnak. Erre tett célzást a vezetőedző az Almería elleni bajnoki előtt, mely természetesen visszajutott Laporta elnök úr fülébe, és a klubvezér nagyon berágott!

Egyből ki is adta az ukázt: hiába a korábbi szóbeli megállapodás, Xavinak – le is út, fel is út!

Ami tény:

a hírek szerint a Barcelona hitelekből felgyülemlett tartozása mintegy 1300 millió eurót tesz ki, ráadásul ebből 613 milliót még 2028 előtt kellene törlesztenie.

Pénzügyi szakértők szerint ez csak újabb hitelek felvételével történhet meg – kérdés, hogy ebből az ördögi körből miként tudnak kimászni a katalánok?!...

Visszatérve az edzőváltásra: a hírek szerint a kissé sértődött Joan Laporta pénteken találkozott Xavi Hernández vezetőedzővel, Rafa Yuste alelnökkel, a sportigazgatóval, Decóval, valamint a két másodedzővel, Óscar Hernándezzel és Sergio Alegrével.

Nem sokkal ezután jelentették be a szakítás tényét, sőt a klubhoz közel álló források szerint hétfőn be is jelentik az utód, a német válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Hansi Flick érkezését.

Íme az FC Barcelona hivatalos bejelentése

Xavi 2021 novemberében vette át a Barcelona irányítását, azóta 141 tétmérkőzésen irányította a katalánokat. Ezeken 89 győzelem mellett 23 döntetlen és 29 vereség a mérlege.

2023-ban bajnokságot és Spanyol Szuperkupát nyert, az idei szezonban a Barca a Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc között a PSG ellen búcsúzott, míg a bajnokságban – függetlenül a vasárnapi, Sevilla elleni mérkőzés végeredményétől, amely egyben Xavi búcsúmeccse is lesz – a második helyen zárnak a Real Madrid mögött.