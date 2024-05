A szervezők fontolgatják a párizsi olimpia nyíltvízi úszószámainak eltörlését!

Nyitókép, fotó: MTI/EPA Ian Langsdon

Mint arról a Mandiner is korábban beszámolt, néhány sportágban nem mindennapi körülmények várják a világ legjobbjait a nyári olimpián. A Szajna vízminősége továbbra is központi kérdés (nem véletlen, hogy a folyó párizsi szakaszán immár 100 éve tilos a fürdőzés...), már csak azért is, mert a dolgok jelenlegi állása szerint itt rendeznék a triatlon úszószámait, valamint a férfi és női nyílt vízi úszást – több távon is...