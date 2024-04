Váratlan húzást hajthat végre a Barcelona

Meglepő tehát, de az AS, a Marca és a Mundo Deportivo is arról számolt be, hogy a katalán edző mégis pont most megváltoztatta döntését. Sőt, a hírről már a Talk FCB nevű, kifejezetten a klub híreire szakosodott, a Barcelona szurkolókat célző Youtube csatorna is beszámolt. Arról egyelőre nincs információ, hogy Xavi miért döntött úgy, hogy marad a Barcelona kötelékében, de a döntés most Joan Laporta klubelnök kezében van.

A katalán óriásklub elnöke korábban többször is kijelentettte, hogy örülna, ha Xavi jövőre is velük lenne, de amennyiben a Barcelona idén egyetlen trófeát sem nyer, nagy nyomás fog nehezedni mindkettejükre.

Az sem egyértelmű, hogy mik Xavi feltételei, hiszen egyes források szerint a tréner csak akkor hajlandó folytatni a Barcelona edzőjeként, ha a klub költeni fog erősítésekre, és megszerzi az általa kiszemelt játékosokat.

A Mundo Deportivo szerint a vezetőség elvárása, hogy a bajnokságban legalább a második helyet szerezze meg a Barcelona,

és ez még úgy is teljesíthető, hogy az idény meglepetéscsapata, a Girona mindössze két pontal gyűjtöttek kevesebbet mit a gránátvörös-kékek. Persze a klubvezetésnek nincs is nagyon sok választása, hiszen bár jó pár topedző elérhető éppen, ilyen-olyan okból valószínűleg egyikük sem lenne ideális megoldás a Barcelona szempontjából – legutóbb a klub utánpótlásedzője, Rafa Marquez neve vetődött fel.