Vajda Attila olimpiai bajnok kenus 41 évesen elindul az Európa-bajnokságon – csakhogy nem kenuban!

Benevezett a szegedi SUP (Stand up paddle) Európa-bajnokságra olimpiai bajnok kenusunk, Vajda Attila. A 41 éves sportoló a 2008-as pekingi olimpián lett aranyérmes C-1 1000 méteren, és azóta is a magyar kenusport utolsó olimpiai bajnoka. Vajda jelenleg edzőként dolgozik saját sportegyesületében, és épp ez motiválta, hogy egy új műfajban is kipróbálja magát versenyzőként.

„Úgy gondolom, hogy csak akkor tudok hiteles maradni, ha én magam is deszkára állok és versenyzek, valamint próbálok fejlődni. Ha szeretném oktatni, akkor elengedhetetlenek, hogy olyan belső érzéseket átéljek én is, amelyeket utána könnyebben át tudok adni”

– fogalmazott a sportoló, aki 2020-ban alapította a Vajda Attila Sportegyesületet, ahol gyereket oktat. Vajda szerint a SUP-nak nagy jövője van, ezért egyesületükben minél nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni az egyre népszerűbb szakágra, ennek érdekében megpróbálnak a Ráckevei (Soroksári)-Duna déli részén egy SUP-pos közeget kialakítani

Vajda Attila tavaly és idén is kiváltotta a versenyzői engedélyt, egyrészt mert a saját testi frissességének megőrzése érdekében megpróbál minél többet mozogni, másrészt mert szeretne minél több pontot gyűjteni az egyesület számára. Bár a kenusport legjobbjai közé tartozott, a SUP technikai kihívásaival még neki is ismerkednie kell.

„Nyilván ez is olyan, mint a kajakozás vagy a kenuzás, tehát vannak egyedi technikák, sajátosságok. Olyan alapokat kell elsajátítanom, amelyeket az oktatás során át tudok majd adni a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt.”

A Vajda SE két versenyzővel vág neki a június 12-16. közötti szegedi ECA Gyorsasági, Para Kajak-Kenu & SUP Európa-bajnokságnak: Vajda Attilával és Dr. Németh Zoltánnal. Mindkét versenyző a hosszútávra, a technikai számra, valamint a 200 méteres sprintfutamra is nevezett.

„Azt szeretném elérni, hogy lássák, nem csak az az edző vagyok, aki esetleg egy motorcsónakból vagy a partról tart edzést, hanem ha kell akkor be is tudom mutatni. Megpróbálom egy kicsit támogatni, erősíteni a sportolóinkat. Olykor beülök vagy betérdelek hozzájuk és párosban evezek velük. Szeretném elérni, hogy azt érezzék, nincs akkora távolság az edző és a versenyző között, illetve amit kérek azt meg is tudom csinálni.” – zárta a magyar kenusport mindmáig utolsó olimpiai bajnoka.

A 22 év után Magyarországra visszatérő Európa-bajnokság különlegessége lesz, hogy most először lesz SUP szakágban is verseny, amelyre bárki leadhatja nevezését a szeged2024.hu oldalon.